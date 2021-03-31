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大學第一階段申請入學篩選 台大醫學系門檻低於陽明

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
大學個人申請入學招生第一階段篩選今天公布，門檻較去年低。記者鄭惠仁／翻攝
大學個人申請入學招生第一階段篩選今天公布，門檻較去年低。記者鄭惠仁／翻攝

第一階段大學個人申請入學今天公布，台南一中有501人次上台、清、交、成、政大篩選門檻，老師分析發現，今年學生填寫較為保守，申請夢幻科系減少，較保險且穩上的科系增多，研判與舊課綱最後一年，學生不願重考，以及學測級分下降，學生抓不住落點有關。

台南一中表示，雖然部分學生在申請學校時趨於保守，但高分群的學生還是會勇敢填下去。過去學生選填是時，6個志願中，會夢幻科系較多，但從這次該校個人申請入學選填來看，發現保險且穩上的科系多於夢幻科系，如有學生想讀台清交成政大，但又擔心不會上，且也不願意再重考或是拚指考，選填可穩上的其他國立大學。

南一中校長廖財固說，這一現象和今年繁星一樣，反而敢申請的學生上較好的學校。老師說，去年個人申請入學，醫學系第一階段最低門檻是4科60級分，今年受數學科目偏難影響，各校醫學系門檻都下降，除了馬偕醫學系因有採計社會科，最低門檻為54級分外，其他醫學系至少要57級分以上，有趣的是台大最低門檻是59級分，陽明醫卻是60 級分，主要和申請人數有關，也和部分學生轉趨保守不敢填台大有關。像該校就有學測57級分的學生，就擔心醫學系門檻會超過57級分，因此沒有申請，直接要拚指考。

台南一中統計，第一階段共有501人次通過台、清、交、成、政大篩選門檻，另有90人通過醫學系及牙醫系第一階段篩選。有老師表示，兩年前第一階段篩選時，同級分超額篩選看總級分，但去年改為比單科的級分，又因大考中心沒有公布同級分超額篩選分數，也會影響到學生選填的判斷，希望大考中心明年能公布同級分超額篩選的單科比分，以利學生正確判斷及選填。

大學個人申請 個人申請 台大 陽明大學

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