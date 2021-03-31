學測41級分通過台大個人申請一階！ 這2系最多人報名

大學個人申請第一階段結果今天出爐，台灣大學表示，今年因學測難度增加、多科五標下滑，有考生四科59級分就通過醫學系篩選，是近四年首度有非滿級分生過關。台大最多人報名的校系是資工系，預計招收60人，吸引735人報名，第一階段共通過241人。資工系超額91人，是全校最多。第二多是護理系，預計招收19人，吸引698人報名，第一階段共通過57人，無超額。

至於學測幾級分能台大第一階段篩選？台大表示，只採計三科的校系中，最低門檻為35級分；只採計四科的校系，最低門檻為41級分。

今年報名台大個人申請的人數也降低，台大註冊組主任李宏森表示，去年招生名額1685人，比今年的1652人略多，不過去年吸引1萬5022人報考，今年只有1萬3502人。一來是少子化導致整體報名學測人數下降，二來是學測較難，有考生更審慎思考要不要報名。

個人申請第二階段即將開跑，台灣大學各系將於4月14日到4月24日間辦筆試，另約五成科系另辦筆試。

台大表示，多系聯合舉辦的共同筆試將於4月17日、4月18日兩日辦理，醫學院（醫學、牙醫、藥學）考生物與化學；工學院Ａ組（土木、機械、工科海洋）考數學和物理；工學院Ｂ組（化工、材料、醫工）考化學和物理；電資學院（電機、資工）考數學和物理，資工只考數學。

李宏森說，甄試結束後，台大按往例採行校內預分發，考生如果已正取第一志願，就不會再正取第二個台大校系，也就是不再有「五冠王」。