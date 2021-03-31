大學學什麼？陽明交大師生用Podcast說給你聽

大學個人申請第一階段甄選篩選結果今天公布，面對即將開跑的第二階段指定項目甄試，如何提出扎實的備審資料及面試準備，成為許多高三學生及家長最重視的課題。國立陽明交通大學跟上Podcast收聽潮流，錄製一系列「大學學什麼？」節目，邀請陽明交大、政大、清大師生空中對談，全方位分享大學到底在學什麼。

為替苦惱如何選系的學生及家長解惑，同時貼近時下流行的Podcast收聽潮流，陽明交大出版社企畫錄製、開播近一年的Podcast頻道「NYCU PRESS說書中」，近來特別錄製一系列「大學學什麼？」節目，有別於單從學校立場出發或學生個人介紹，每集邀請陽交大、政大、清大等不同科系教授與學生同場對談，透過愉快的聊天氛圍提高年輕學子收聽意願，也更能評估自己是否適合就讀該科系。

教授們會在節目中披露準備備審資料的撇步、面試注意事項等，並推薦一本給大學新鮮人的科系入門書，期望學生在忙碌升學之餘能全方位培養學習素養。學長姐則會在節目中分享入學申請經驗及就讀該科系學習到的專業知識與大學生活點滴。

陽交大電機系副教授黃育綸與大四學生許雅柔在「歡迎來到交作業大學！從入學到畢業的電機生活大公開」節目中對談，除分享電機系學習的專業知識及未來發展，黃育綸也不藏私透漏身為考官的選才標準。許雅柔是透過申請入學管道進入大學，她提醒學弟妹不只選系也要選校，豐富的學校資源可以提供許多專業學習外的幫助。

陽交大資工系教授陳永昇與就讀大三的學聯會會長劉子齊在「資工系都會修電腦？人人在寫程式的時代來臨」一集分享學習歷程，陳永昇說，曾有位學生的備審資料用詼諧的口吻與清晰的版面，成功抓住他的目光，學生若在高中時對程式設計產生濃厚興趣，積極參與各項比賽，的確是很好的加分，但學習是耐力賽，如果數理能力不錯，也可以在備審資料中展現有志在AI及資工領域學習的企圖。

「NYCU PRESS說書中」Podcast頻道開播一年以來除邀請書籍作者對談、導讀書中內容，也訪談多家特色書店主人分享經營甘苦；而「大學學什麼？」系列節目現已播出資工系、醫學系、電機系、人社系及牙醫系，四月將陸續上架中文系、法律系及財金相關科系，有興趣的家長與學生可以在iTune、soundon、spotify等平台搜尋《NYCU PRESS說書中》收聽，每周播出兩集。