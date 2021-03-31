技專校院個人申請首度參採APCS 112人次通過申請

110學年一般大學和科技校院個人申請第一階段篩選結果今天出爐，技專校院招生委員會聯合會表示，今年共518系釋8159個名額，第一階段報名人數為3萬2081人，共4萬9816人次通過，通過率為47.8％，比109學年通過率略減0.53個百分點。另今年新增試辦大學程式設計先修檢測（APCS）超額篩選，112人次通過此項超額篩選。

聯合會表示，通過第一階段篩選申請生，請踴躍報名第二階段複試。第二階段複試的「資格審查資料」及「書面審查資料」繳交，一律採「電子化作業」，申請生3月31日上午10時起可將「資格審查資料」及「書面審查資料」，以網路上傳至聯合會的第二階段複試「資格審查暨書面審查資料上傳系統」。

聯合會表示，第二階段指定項目甄試時，請特別注意辦理面試（實作測驗）的校系（組）、學程所訂定的防疫規範、複試辦理時間及注意事項，請申請生自行佩戴口罩並提早到校參加複試。也要注意各科技校院第二階段複試日期、複試方式、網路上傳資格審查暨書面審查資料等相關事項。若逾各校寄發第二階段複試通知日期，且尚未接獲相關通知者，請主動至各校網站查詢或與各校聯繫。

另因應新冠肺炎疫情，聯合會表示，申請生因疫情影響無法參加面試、筆試、實作測驗，或有技專校院校系停課且無備援試場無法辦理面試、筆試、實作測驗時，可啟動應變機制，只採計學測成績及書審資料，並以外加名額錄取。

聯合會說，申請生若為新冠肺炎確診個案，或被列管為居家檢疫、居家隔離者，或屬自主健康管理的禁止外出對象，須主動向聯合會提出申請。相關說明已公告於聯合會「防疫應變專區」，此招生第二階段到校複試及錄取報到簡章增訂說明，可到聯合會網站查詢。