111年大學考招新制一次看 學測7節考3天、指考7科考2天

111學年大學考招新制上路，教育部長潘文忠今天表示，學測2天改成考3天，甄試入學改在高三下學期5至6月進行；指定考試改為分科測驗，考程從3天減為2天，並延至7月下旬考，考試科目與現行10科相比，將少考3科（國英數），只考7科，國英數成績改以學測為主。

立法院教育文化委員會今邀請教育部長潘文忠「108課綱實施問題與學習歷程檔案、大學考招制度調整」進行專題報告並備質詢。

潘文忠表示，111學年度考招制度，學測將評量基本核心能力，考國文、英文、數學A、數學B、社會與自然等考科，其中國文包含國語文綜合能力測驗，與國語文寫作能力測驗，分節施測、成績合併計算。

由於學測改考7節，潘文忠表示，因各考科節次的考試時間長，以及學測在寒假期間辦理，日照時間較短等，學測由2天延長為3天考試，預計辦在1月21至23日。

至於學測個人申請部分，潘文忠表示，入學甄試時程將延後到5至6月，對原來採計學測成績以及書審、面試、實作等，分數也都維持在原比例，只有增加學生可透過高一至高三學習歷程成果，能作為書審資料勾選，另也維持ＰＤＦ檔案，雙軌可並行。

至於指定考試改為分科測驗，潘文忠表示，原是7月上旬考，考生有10科自由選考；新制改為7月下旬考，讓選擇考試分發的學生還有一個月時間可以多做準備，不考國文、英文、數學，減至7科（數學甲、歷史、地理、公民與社會、物理、化學、生物）自由選考。