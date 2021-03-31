超篩校系大減！ 6.8萬人通過個人申請一階 創3年新低

大學個人申請第一階段篩選結果今天上午9時出爐。大學甄選入學委員會表示，今年個人申請共釋5萬5541個招生名額，有8萬5422人報名，6萬8682人通過第一階段篩選，創三年新低；通過率80.4％，比去年減少1.32個百分點。每個考生最多可以選填六系，今年每個考生平均申請5.59個校系，比去年的5.55個略升，顯示考生較往年更勇於把握此升學管道。

甄選會表示，今年超篩情形大幅下滑，通過篩選人數比預計甄試人數多出50人以上的校系，從108學年的60個，到109學年度降為53個，到110學年又再降為36個。

甄選會表示，通過第一階段篩選考生，只是取得參與大學第二階段甄試的資格，能否錄取還是要經大學甄試後決定。各大學近日內將寄發指定項目甄試通知給通過的考生，考生要在大學規定日期前，繳交指定項目甄試費用，並依招生簡章規定方式上傳或送繳相關證明或資料。

甄選會說，考生如未收到大學甄試通知或對各大學第二階段指定項目甄試有任何疑義者，請主動與各大學聯繫，以免權益受損。

甄選會表示，第二階段校系要求的審查資料已全面推行「書面審查電子化作業」，通過第一階段篩選考生，除非大學校系另有規定，須於校系規定繳交截止日前，將審查資料以網路上傳方式，上傳至甄選委員會。「第二階段審查資料上傳系統」將於4月2日上午9時開放，為避免網路塞車，請考生盡早上網上傳審查資料。

另外，甄選會表示，今天公告的第一階段篩選結果，不另行寄發書面通知，若考生對第一階段篩選結果有疑義，欲申請複查時，可依規定在4月1日中午12時前，以網路申請方式向甄選委員會提出，申請程序請逕上甄選委員會網站查詢。

今年因應新冠肺炎疫情，甄選會表示，各大學校系甄試啟用應變機制的條件、應變機制所調整甄試項目及占分比率的應變方案，已於3月19日公告於甄選委員會個人申請網頁的「防疫應變專區」，請考生上網查看。