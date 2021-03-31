大學個人申請釋5.5萬名額 第一階段結果今天9時看這查

110學年大學個人申請第一階段篩選結果3月31日出爐，大學甄選入學委員會上午9時起公告於官網（ https://www.cac.edu.tw/cacportal/index.php ）。

今年共69所大學、2181個系參與招生，招生名額為5萬5541個，比去年多274個名額。各大學校系將於4月14日到5月2日舉辦第二階段筆面試，5月10日前公告錄取名單。錄取生於5月13日到5月14日每天上午9時到下午9時，上網登記志願。甄選會5月20日上午9時公告分發結果。

大學招聯會表示，最多校系辦理甄試的「黃金周六」在4月17日，有159個系組只在這一天辦理甄試，但這些系組至少會規畫兩個以上時段（如區分上、下午場），方便考生應考。考生通過一階篩選後，若有撞期問題，可和學系協調更改時段。

台灣大學約五成科系另辦筆試，台大教務處表示，多系聯合舉辦的共同筆試將於4月17日、4月18日兩日辦理，醫學院（醫學、牙醫、藥學）考生物與化學；工學院Ａ組（土木、機械、工科海洋）考數學和物理；工學院Ｂ組（化工、材料、醫工）考化學和物理；電資學院（電機、資工）考數學和物理，資工只考數學。

台大共同筆試考試範圍是高三課程，教務處表示，這是因為學測範圍已縮小為高一、高二內容，但高三加深加廣課程攸關能否銜接大一課程，更重要。甄試結束後，台大按往例採行校內預分發，考生如果已正取第一志願，就不會再正取第二個台大校系。

考量部分考生住所偏遠，教育部表示，今年有50校、832系試辦遠距視訊面試，除開放至1540名我國離島生參與。另考量新冠肺炎疫情影響考生出入境便利程度，今年首度開放三所台商子女學校學生申請視訊面試。