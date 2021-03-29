快訊

大學個人申請「黃金周六」是這天 5成台大科系另辦筆試

影／板橋公車闖紅燈釀禍橫斷馬路 車廂蔡阿嘎險毀容

聽新聞
test
0:00 / 0:00

大學個人申請「黃金周六」是這天 5成台大科系另辦筆試

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導
110學年大學個人申請第一階段篩選結果3月31日出爐，大學甄選入學委員會上午9時起公告於官網。本報資料照片
110學年大學個人申請第一階段篩選結果3月31日出爐，大學甄選入學委員會上午9時起公告於官網。本報資料照片

110學年大學個人申請第一階段篩選結果3月31日出爐，大學甄選入學委員會上午9時起公告於官網。按統計，今年共69所大學、2181個系參與招生，招生名額為5萬5541個，比去年多274個名額。各大學校系將於4月14日到5月2日舉辦第二階段筆面試，5月10日前公告錄取名單。

大學招聯會表示，最多校系辦理甄試的「黃金周六」落在4月17日，有159個系組只在這一天辦理甄試，但這些系組至少會規畫兩個以上時段（如區分上、下午場），方便考生應考。考生通過一階篩選後，若有撞期問題，可和學系協調更改時段。

台灣大學約五成科系另辦筆試，台大教務處表示，多系聯合舉辦的共同筆試將於4月17日、4月18日兩日辦理，醫學院（醫學、牙醫、藥學）考生物與化學；工學院Ａ組（土木、機械、工科海洋）考數學和物理；工學院Ｂ組（化工、材料、醫工）考化學和物理；電資學院（電機、資工）考數學和物理，資工只考數學。

台大共同筆試考試範圍是高三課程，教務處表示，這是因為學測範圍已縮小為高一、高二內容，但高三加深加廣課程攸關能否銜接大一課程，更重要。甄試結束後，台大按往例採行校內預分發，考生如果已正取第一志願，就不會再正取第二個台大校系。

考量部分考生住所偏遠，教育部表示，今年有50校、832系試辦遠距視訊面試，除開放至1540名我國離島生參與。另考量新冠肺炎疫情影響考生出入境便利程度，今年首度開放三所台商子女學校學生申請視訊面試。

全國各校系第二階段甄試結果將於5月10日前出爐。大學甄選入學簡章說明，錄取生可於5月13日到5月14日，每天上午9時到下午9時上網登記志願。甄選會最後將於5月20日上午9時公告分發結果。

台大 學測 大學個人申請

延伸閱讀

全球僅4輛！1700萬超跑現身大學校慶 師生為之瘋狂

相關新聞

大學個人申請「黃金周六」是這天 5成台大科系另辦筆試

110學年大學個人申請第一階段篩選結果3月31日出爐，大學甄選入學委員會上午9時起公告於官網。按統計，今年共69所大學、...

大學個人申請 教育部首度開放台商子女視訊面試

大學個人申請將開跑，教育部表示，今年有50校832校系參與遠距視訊試辦，開放1540名我國離島生參與，另考量新冠肺炎疫情...

新住民之子錄取中國醫藥學系 要讓父母脫貧過好生活

台南市南寧高中學生葉叡言為新住民之子，家境不好，為了脫貧，努力讀書，繁星上中國醫藥大學藥學系。莊華翰為網球選手，全國性軟...

竹市今年首場校園就博會釋2236職缺 30日元培醫大登場

再過3個月是畢業季，新竹市政府規畫30日在元培醫事科技大學舉行今年首場就業博覽會，當天將邀68家醫院等事業單位參與，提供...

竹圍高中繁星成績亮眼 錄取國立大學創新高

110學年度大學繁星推薦放榜，新北市淡水區竹圍高中共計有65位普通班學生及3位體育班學生參與繁星推薦，這次也有42位學生錄取，錄取率約為62%，其中錄取公立大學的學生有19位，創竹圍高中歷年錄取國立大學人數新高。而其中體育班葉同學為柔道校隊，在柔道項目上表現傑出，如今順利透過繁星推薦的升學管道，錄取國立高雄師範大學體育學系，期待未來有更亮麗的表現。

偏鄉金山高中繁星榜耀眼 在地學生錄取臺大

金山高中繁星推薦榜單今年發出耀眼星光，有學生錄取國立臺灣大學和國立高雄師範大學，錄取國立臺灣大學大氣科學系的黃真又，從小到大都在金山求學，最大的優勢就是在地就學省下很多的時間與精力，而金山高中也提供多元的學術與專門學程，並適性揚才成就每一位孩子的夢想，如此也讓偏鄉的社區高中不輸都市名校，開出亮眼榜單。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。