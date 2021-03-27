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新住民之子錄取中國醫藥學系 要讓父母脫貧過好生活

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市南寧高中學生葉睿言（右）、莊華翰(左)憑著努力，分別錄取中國醫藥大學藥學系、台大物理治療學系。記者鄭惠仁／攝影
台南市南寧高中學生葉睿言（右）、莊華翰(左)憑著努力，分別錄取中國醫藥大學藥學系、台大物理治療學系。記者鄭惠仁／攝影

台南市南寧高中學生葉叡言為新住民之子，家境不好，為了脫貧，努力讀書，繁星上中國醫藥大學藥學系。莊華翰為網球選手，全國性軟網賽都名列前茅，除了運動成績優異，學業成績也維持校排1%，繁星錄取台大物理治療學系。

葉睿言和莊華翰都是南寧高中國中部直升高中，葉睿言就讀國中時成績就名列前茅，國中會考4A1B++，以極些微差距未能錄取南一中。因越南母親及父親都打零工維生，收入不穩定，他選擇就讀離家近的南寧高中，省去交通費用開銷。

導師唐柏寧說，葉睿言為了脫貧，從國中起就很努力讀書，父母不忍他每天熬夜讀書，常要求早點睡覺，但葉睿言還是不放棄，就是要拚好學校、好科系，努力沒有白費，如願上藥學系。葉睿言說，目前也利用放學後在餐廳打工，減輕父母負擔，希望畢業後能有好工作，讓爸媽過更好生活。

小學就打軟網的莊華翰，軟網全國排名不是第一就是第二，國中會考成績雖可上台南一中，但為了繼續打軟網，仍繼續留在南寧高中就讀。導師李雅萱說，莊華翰每天早上7點多、下午要和體育班軟網隊練習網球，因家住安南區，沒有校車，每天5點多就要起床，搭公車到學校，下午又要練球，致許多課無法上，但莊華翰放學後努力拚學業，成績還是名列前茅，毅力驚人。

莊華翰表示，自己也可以讓父母接送上下學，但認為父母會很辛苦，因此堅持搭公車上學。他說，看到周邊許多運動員常有受傷情形，高二就立下志願，希望未來能當物理治療師，協助運動防護及傷後復建，以回饋體育界，欣喜自己考上台大物理治療學系，往目標邁進一大步。感謝老師及教練團陳信亨、施士綸等人的協助，以及父母的支持，也成為他前進的最大動力。

台南市南寧高中學生葉睿言（右二起）、莊華翰憑著努力，分別錄取中國醫藥大學藥學系、台大物理治療學系，導師唐柏寧、李雅萱引以為傲。記者鄭惠仁／攝影
台南市南寧高中學生葉睿言（右二起）、莊華翰憑著努力，分別錄取中國醫藥大學藥學系、台大物理治療學系，導師唐柏寧、李雅萱引以為傲。記者鄭惠仁／攝影

南一中 台大

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