新住民之子錄取中國醫藥學系 要讓父母脫貧過好生活

台南市南寧高中學生葉叡言為新住民之子，家境不好，為了脫貧，努力讀書，繁星上中國醫藥大學藥學系。莊華翰為網球選手，全國性軟網賽都名列前茅，除了運動成績優異，學業成績也維持校排1%，繁星錄取台大物理治療學系。

葉睿言和莊華翰都是南寧高中國中部直升高中，葉睿言就讀國中時成績就名列前茅，國中會考4A1B++，以極些微差距未能錄取南一中。因越南母親及父親都打零工維生，收入不穩定，他選擇就讀離家近的南寧高中，省去交通費用開銷。

導師唐柏寧說，葉睿言為了脫貧，從國中起就很努力讀書，父母不忍他每天熬夜讀書，常要求早點睡覺，但葉睿言還是不放棄，就是要拚好學校、好科系，努力沒有白費，如願上藥學系。葉睿言說，目前也利用放學後在餐廳打工，減輕父母負擔，希望畢業後能有好工作，讓爸媽過更好生活。

小學就打軟網的莊華翰，軟網全國排名不是第一就是第二，國中會考成績雖可上台南一中，但為了繼續打軟網，仍繼續留在南寧高中就讀。導師李雅萱說，莊華翰每天早上7點多、下午要和體育班軟網隊練習網球，因家住安南區，沒有校車，每天5點多就要起床，搭公車到學校，下午又要練球，致許多課無法上，但莊華翰放學後努力拚學業，成績還是名列前茅，毅力驚人。