竹市今年首場校園就博會釋2236職缺 30日元培醫大登場

再過3個月是畢業季，新竹市政府規畫30日在元培醫事科技大學舉行今年首場就業博覽會，當天將邀68家醫院等事業單位參與，提供2236個職缺。市長林智堅今天表示，後疫情時代醫事人才正夯，鼓勵青年朋友把握機會累積面試經驗，增加就業競爭力。

元培醫事科技大學指出，30日就業博覽會邀集台大、馬偕、國泰等各大醫療體系，以及大樹醫藥、詠捷生醫、杏輝藥品等醫療保健及生技研發廠等參與，還有餐旅休閒服務、金融財務管理、資訊科技及食品製造等產業，如鼎王餐飲集團、田季發爺、群創光電等知名企業以及國軍人才招募中心也會到場，為青年朋友開拓適性的就業路徑。

首場校園博覽會活動時間從早上10點至下午2點，除了現場徵才，還結合了「賈桃樂學習主題館－元培醫事職業教育體驗中心」提供虛擬職場體驗、職業探索與面試模擬等體驗，並且搭配企業說明會，協助同學們求職與就業。

市府勞工處長黃錦源說，4月份起，市府也將陸續推出勞工大學各項專業職能培育課程及職涯體驗活動，如自造者培育營、青年社會設計營及青年公部門職場體驗等，今年更創新辦理青少年職涯嘉年華，民眾可密切關注市府勞工處官方網站、踴躍報名。