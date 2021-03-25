竹圍高中繁星成績亮眼 錄取國立大學創新高

110學年度大學繁星推薦放榜，新北市淡水區竹圍高中共計有65位普通班學生及3位體育班學生參與繁星推薦，這次也有42位學生錄取，錄取率約為62%，其中錄取公立大學的學生有19位，創竹圍高中歷年錄取國立大學人數新高。而其中體育班葉同學為柔道校隊，在柔道項目上表現傑出，如今順利透過繁星推薦的升學管道，錄取國立高雄師範大學體育學系，期待未來有更亮麗的表現。

葉同學說，為了不讓家人擔心，對自我要求也更為嚴格，不僅在訓練與比賽上表現傑出，更要求自己兼顧課業，竹圍高中教務主任 曹子文表示，繁星推薦為每年高中生錄取大學相當重要的管道之一，學校重視推薦作業前的宣導與輔導，今年特別規劃為期三天，由學校專輔老師提供一對一諮詢輔導，讓申請的學生都能盡量依其志願選填心中的學校系，並提高錄取機會。

今年繁星成績表現亮眼，共計錄取的42位學生中，其中有38位來自鄰近的淡水三芝的國中畢業生，三年前選擇以新北市公立高中優免方式就近入學，如今均能順利錄取心中理想的校系。除了具體實踐新北市在地就學政策，竹圍高中的辦學表現，更獲得大淡水地區家長與學生的信賴及肯定。