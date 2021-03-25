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探索大躍進！EHT公布M87星系偏振光影像 直擊黑洞磁場

聯合報 / 記者葉冠妤／台北即時報導
人類史上首張黑洞影像在2019年曝光，今再公布M87星系中心最新的偏振光影像。圖／中研院提供
人類史上首張黑洞影像在2019年曝光，今再公布M87星系中心最新的偏振光影像。圖／中研院提供

人類史上首張黑洞影像在2019年曝光，今再公布M87星系中心最新的偏振光影像。中研院指出，「偏振」像是磁場留下的指紋，本次透過偏振光觀測，推論出黑洞周圍磁場分布方式，可進一步解析首張黑洞影像周圍的磁場結構，也可為鄰近黑洞外部磁場結構提供資訊，是重要的里程碑。

M87星系距地球有5500萬光年之遙，由其核心所噴出的黑洞噴流，不僅延伸長達5000光年，也是該星系最神秘、最活躍的特徵之一。

中研院天文及天文物理所博士後研究人員朴鍾浩指出，黑洞具強大重力場，掉入黑洞後，即使是光也無法逃脫，有趣的是，物質不但可能被吸進黑洞，也有可能被向外噴出形成細直明亮的「噴流 」。

朴鍾浩說，天文學家認為磁場在宇宙中無所不在，而黑洞噴流的產生與周圍磁場結構息息相關，這次透過偏振光原理的觀測，發現黑洞環上偏振光的方向主要是順著光環圓弧排列，藉此推論出黑洞周圍磁場分布方式，進一步與過去眾多理論模型比對，發現符合天文物理界過去的認知，黑洞周圍強大磁場結構，確實扮演了黑洞噴流產生的重要角色；他預期，未來EHT觀測能更精確呈現黑洞周圍磁場結構，也能告訴我們該區域的熱氣體物理。

EHT理論模型工作小組協調人之一、台師大助理教授卜宏毅表示，台灣的EHT團隊長期研究物質如何吸積到黑洞和黑洞噴流形成過程，這張黑洞的偏振影像除了透露出M87黑洞周圍的物質與輻射特性，也與前年公布的黑洞照片所推測的若干黑洞特徵相符合。

EHT偏振工作小組成員、國立中山大學物理系助理教授郭政育解釋，光黑洞影像本身，頂多證明黑洞確實存在，沒辦法告訴我們太多黑洞的物理機制，包括黑洞怎麼吞噬氣體、如何造成噴流都不可得知。

他說明，人們100年就知道有巨大噴流的存在，相關的理論模型也很多，這次透過偏振光的觀測帶出很多資訊，包括黑洞附近的磁場分布、強度，除透過這些訊息檢別理論模型的符合性，更可進一步用到其他黑洞上。

郭政育說，由於偏振訊號非常微弱，資料處理過程很困難。但台灣的EHT成員對資料校正和分析貢獻許多心力，才得到這張偏振影像。

本研究成果已於今年3月24日發表於《天文物理期刊通訊》（The Astrophysical Journal Letters）。

中央研究院天文及天文物理研究所參與的「事件視界望遠鏡（Event Horizon Telescope，EHT）」國際合作計畫，今再公布M87星系中心最新的偏振光影像。前排左起分別是台師大助理教授卜宏毅、中研院天文及天文物理所博士後研究人員朴鍾浩、國立中山大學物理系助理教授郭政育、中研院天文及天文物理所研究員松下聰樹。記者葉冠妤／攝影
中央研究院天文及天文物理研究所參與的「事件視界望遠鏡（Event Horizon Telescope，EHT）」國際合作計畫，今再公布M87星系中心最新的偏振光影像。前排左起分別是台師大助理教授卜宏毅、中研院天文及天文物理所博士後研究人員朴鍾浩、國立中山大學物理系助理教授郭政育、中研院天文及天文物理所研究員松下聰樹。記者葉冠妤／攝影

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