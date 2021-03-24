偏鄉金山高中繁星榜耀眼 在地學生錄取臺大

金山高中繁星推薦榜單今年發出耀眼星光，有學生錄取國立臺灣大學和國立高雄師範大學，錄取國立臺灣大學大氣科學系的黃真又，從小到大都在金山求學，最大的優勢就是在地就學省下很多的時間與精力，而金山高中也提供多元的學術與專門學程，並適性揚才成就每一位孩子的夢想，如此也讓偏鄉的社區高中不輸都市名校，開出亮眼榜單。

110學年度繁星推薦錄取名單出爐，位處偏鄉的社區型學校金山高中，今年榜單成績相當耀眼，其中就讀高三自然學程的黃真又同學，錄取國立臺灣大學大氣科學系，從小到大都在金山求學的黃真又說，其實考取臺大沒有什麼訣竅，就是在地就學搭配時間規劃管理如此而已。

黃真又不僅課業表現優異，還相當喜愛音樂，從國小就熱愛直笛，到了高中還學習吹奏豎笛，日前更在全國音樂比賽中獲得佳績，而不論是課業還是興趣都可以兼顧，最大的優勢就是在地就學省下很多的時間與精力，只要透過時間妥善規劃及善用各種瑣碎時間，就可以完成很多自我定下的目標。

金山高中校長賴來展表示，金山高中110學年度繁星錄取率近九成，與去年錄取人數相當，社區高中除了學生可以就近入學，校內多元的學術與專門學程，更讓學生可以依自身興趣發展，省去舟車勞頓就讀明星高中的時間，也透過教師專業的教學引導，適性揚才成就每一個孩子。