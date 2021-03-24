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大減7000人！9.6萬人報考統測創新低 准考證今天寄發

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導
今年統測共9萬6176人報考，比去年少6920人。本報資料照片
今年統測共9萬6176人報考，比去年少6920人。本報資料照片

110學年統一入學測驗四技二專暨二技准考證今天寄發，技專入學測驗中心統計，今年四技二專有8萬8310人報考；二技有7866人報考。四技二專較去年減少6825人；二技較去年減少95人。除四技二專學校集體報名考生准考證將以包裹寄到各校外，其餘考生則以掛號方式寄送至通訊地址，若於3月31日前仍未收到准考證，學校集體報名者請洽代辦報名學校，其餘考生請電洽測驗中心（05）5379000轉300、600。

測驗中心表示，准考證上載明考試地點、應試時間等相關資訊。4月21日起於中心網站公告考試地點等訊息；詳細「試場平面圖」及「試場分配表」將於考（分）區入口處公布，公布時間四技二專為5月1日上午8時，二技為5月1日下午2時。

測驗中心表示，110學年統一入學測驗各試場全面開放使用冷氣，申請「非冷氣試場」應試的考生，測驗中心已依考生的申請安排試場，考生不得以任何理由變更試場。冷氣開放屬服務措施，相關注意事項請至測驗中心網站所公告的「給考生和家長公開信」查閱。

因應中央流行疫情指揮中心宣布高中職延後四天開學，110學年度四技二專統一入學測驗部分考試科目範圍調整，二技考試科目範圍維持不變。相關科目調整資訊刊登於中心網站。

測驗中心提醒，考生因應國際疫情，為保護個人安全與避免不可預期狀況，請考生與家長遵守中央流行疫情指揮中心發布的防疫規範，安排清明連假與個人假期時務必審慎，避免非必要的出國旅遊，以免影響應考權益。

學測 疫情

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