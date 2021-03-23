單親生夜讀…校長替他準備晚餐 錄取醫學大學報師恩

國立基隆高中學生張朝星3歲喪父，來自中國大陸的媽媽在醫院當看護。3年前他放棄台北公立學校，選讀基隆高中就近陪伴媽媽。基中前、現任校長張智惟、鍾定先得知他的處境，夜讀時都會幫他準備晚餐，張朝星也不負媽媽和師長期許，今年以繁星推薦入學錄取中山醫學大學物理治療學系，即將展開人生新的階段。

南下就讀私立醫學大學，學費和生活費可觀。基隆高中表示，會協助爭取獎助學金讓張朝星順利升學。基隆高中家長會長李俊宏表示將捐助6萬元，希望張朝星未來能專心讀書，學成出社會後幫助需要幫助的人。

3年前高中會考，張朝星的成績是29.6分的高分，錄取北市公立高中。他考量就近入學及方便照顧媽媽，放棄原學校，透過續招就讀基隆高中。

張朝星在基隆高中求學期間，前任校長張智惟和現任校長鍾定先都很關照他。張留校夜讀時，張智惟會送「開會多出來的便當」給他，如果當晚下廚，就邀他一起用餐。

今年繁星推薦入學，基隆高中有53名同學上榜，錄取國內知名公私立大學。張朝星因為媽媽在醫院擔任看護，從小就了解看護工作內容，成為他選擇就讀物理治療領域的原因之一。

張朝星說，感謝基中師長的陪伴，特別感謝已轉任國立卓蘭高中校長張智惟如同朋友的關心、如同哥哥的親近、如同父親的溫暖。未來他會更努力，不辜負大家的期待。