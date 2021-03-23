敏實科大聯手合擎公司 組策略聯盟打造AI智慧車輛

敏實科大昨天與在地企業合擎公司共同簽署產學策略聯盟，將推動在地科技產業與大學教育的結合，進行見習、實習等產學合作項目，雙方也進一步規畫提升復古車的三電系統，也將研發導入AI駕駛，培養國內電動車人才。

位於芎林鄉五龍工業區的合擎公司，是以製造古董車復刻為主的國際知名汽車公司，多年來復刻了許多歐美經典的車輛，如野馬、T4，擁有國外廣大的骨董汽車粉絲客戶群，目前合擎公司也準備積極發展電動古董車的復刻，並且已經覓妥新的生產基地，積極籌組各式復古車輛，如露營車、行動餐車的市場開發。

敏實科技大學，目前也著重聚焦發展智慧製造、智慧車輛與能源的電動與自駕汽車，因此雙方洽談後一拍即合，希望透過進一步合作提升產業競爭力；敏實集團創辦人秦榮華強調產學0距離合作，學生入學後所學要與企業同步成長，所以雙方居於地緣、電動車產業科技發展與雙方產學合作需求，正式簽署策略聯盟。

將來敏實科大會派遣同學到合擎公司，進行見習、實習等產學合作項目，雙方也可以再進一步規畫雙方的進階合作，如電動復古車的三電系統，即電控、電源、電動提升，甚至如AI駕駛的合作。