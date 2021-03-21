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報名成長2成！素養考題落落長 中小學生搶學速讀

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導
升學考題落落長，陸續有家長考慮讓學生學速讀。圖／楊氏速讀提供
升學考題落落長，陸續有家長考慮讓學生學速讀。圖／楊氏速讀提供

落落長的素養考題108課綱上路而增加，「一目十行」成學生最想具備的能力之一。國中小學生正掀起一股補「速讀」風潮，業者表示，最近一年速讀課程詢問度增六成、報名人數增兩成，更有家長主動要求加開班。國文教師則分析，回答素養提要領包括看得夠快、看懂文意，考生若國學底蘊不足，無法抓出題目關鍵字，讀得快也無助得分。

升學考試題目愈來愈長，以今年大學學測國文科為例，全卷約1萬2000字，只考80分鐘，等於每分鐘要閱讀和消化150到200字。速讀補習班業者、楊氏速讀執行長楊依儒表示，正常人在不緊張的情況下，每分鐘可讀300字。訓練速讀後，每分鐘閱讀量可提升三到五倍。速讀通常從小學一年級學起，一路學到國中畢業。

一名學過速讀的學生表示，他看考題確實變快，寫完後檢查的時間也變多了。

楊依儒觀察，新課綱確實讓速讀成為更熱門的學習項目，最近一年楊氏速讀詢問度增六成、報名人數增兩成，且學生更在意能否取得實體的學習或檢定證明。更有多所學校主動來洽談，希望速讀教師在新課綱的彈性學習等課程開課，提升孩子閱讀速度。

無獨有偶，主打全腦式速讀、心智圖閱讀和記憶術的廣翰思惟教育長胡雅茹指出，他們原本只針對中小學生開寒、暑假班，最近有家長詢問能否加開平日班，也更重視課程能否提升閱讀能力。

胡雅茹說，素養題的特色是「轉很多彎」，考生寫不完的原因是讀不懂題目，只好反覆閱讀。比如有一自然科題目描述試管嬰兒，其實在考體外受精知識，要學生從生活現象回推到課本內容，「有時候轉不過來。」廣翰思惟指導學生在閱讀中快速、有效擷取訊息，明白題目在問什麼。

一目十行就能戰勝各種考題嗎？建國中學國文教師陳怡樺表示，學生若國學底蘊足，但閱讀速度慢，速讀才有幫助。不過更多學生不熟悉國文科重視的文化、典故，這些先備知識不足，很難在速讀過程中找到題目的關鍵字，無助得分。

陳怡樺分析，比起國學知識，速讀的學習成果更易量化、見效，導致學速讀人口提升。

108課綱 考題

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