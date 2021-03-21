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今年大學個人申請再增274個名額 3月24日報名截止

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導
今年3月23日到3月24日受理110學年大學個人申請入學報名，招生名額為5萬5541個。本報資料照片
今年3月23日到3月24日受理110學年大學個人申請入學報名，招生名額為5萬5541個。本報資料照片

大學甄選入學委員會表示，今年3月23日到3月24日受理110學年大學個人申請入學報名，總計69所大學、2181個系參與招生，招生名額為5萬5541個，比去年多274個名額。另有離島外加名額260個、原住民外加名額3317個，以及願景計畫外加名額410個。每生可填六個志願。甄選會將於3月31日上午9時起在官網公告篩選結果。

「願景計畫」為今年首設，甄選會表示，此計畫提供在地或弱勢學生透過「個人申請」管道，就近就讀11所國立大學，參與學校包括海洋大學、台南大學、東華大學、屏東大學、台東大學、暨南大學、嘉義大學、宜蘭大學、聯合大學、高雄大學和金門大學。

甄選會表示，今年個人申請開跑，繳費時間為今天到3月24日下午5時止。每一考生申請校系數以六校系為限，每一校系報名費為100元，須一次繳足欲申請校系數的金額，不得分次繳納。低收入戶考生報名費全免優待；中低收入戶考生第一階段報名費減免60％。

甄選會表示，個人申請報名時間為3月23日到3月24日，每天上午9時起到下午9時止。考生一律採用網路報名，為避免網路塞車，呼籲盡早上網報名。

甄選會說，報名截止後，將依據報名考生學測、英聽、術科考試成績進行第一階段篩選作業，預計3月31日上午9時起於甄選委員會網站公告篩選結果。屆時考生可輸入學測應試號碼、身分證號碼及個人專屬密碼查詢篩選結果，甄選委員會不另行寄發書面通知。

另外，甄選會表示，有報名學測的高中應屆畢業生，高一到高三上共五學期的在校成績證明PDF檔，已經由所屬高中統一上傳至甄選會。考生若通過第一階段篩選，上網上傳審查資料時，就不需上傳在校成績證明。

甄選會表示，另將於3月19日到3月25日、每天上午9時至下午9時開放「高中（職）在校成績證明」查詢系統，考生若於系統內查詢的學業成績有誤，應立即向所屬學校或甄選會反應。查詢截止日後，成績證明將直接匯入大學個人申請第二階段審查資料上傳系統，不再受理更正。

學測 願景 低收入戶

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