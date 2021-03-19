小草書屋伴弱勢生 邱棋浚錄取台大鞭炮慶祝

新北市小草書屋陪伴的弱勢孩子邱棋浚甄選錄取台灣大學歷史系，他回到書屋分享喜悅，贏得放鞭炮慶祝。創辦人林峻丞感動欲泣說，書屋10年的陪伴開花結果，也是孩子努力的成果。

新北市三峽明德高中學生邱棋浚透過繁星入學管道錄取台灣大學，日前回到「小草書屋」分享喜悅，創辦人兼執行長林峻丞說，「書屋的孩子能夠上台大，感動到快哭了。」其他正在做功課的孩子，看到大哥哥光榮「回家」，圍在身邊還放一串鞭炮慶祝，貼上「宇宙霹靂、書屋之光」海報。

林峻丞告訴中央社記者，邱棋浚家境清寒，母親獨自扶養他與妹妹，老師轉介後，小學三年級時參加暑期小學堂，團隊開始陪伴邱棋浚，是很早熟懂事的孩子，很努力學習課業。

當時小草書屋還沒成立，一群國小、國中的弱勢家庭孩子，聚集在溫馨的房子讀書，林峻丞回憶，邱棋浚國一那年與書屋的孩子鐵馬環島，翌日在台中意外受傷送醫無法圓夢。為彌補遺憾他永不放棄挑戰，翌年最終完成單車環島。

林峻丞說，從三峽山區小學的「絲瓜小隊」到「小草書屋」，10年的陪伴是長時間工作，短時間看不到成果，邱棋浚錄取台大，讓書屋的老師們都非常欣慰與振奮。

明德高中教務主任謝定芳表示，邱棋浚在國中部就讀時，因成績不優異，生涯規劃沒有「用功念書」這件事。透過國中導師陳秀玲與輔導老師引導，從未放棄學習。

邱棋浚說，因父母離異，為節省家庭開支就近升學明德高中選讀語文實驗班，在導師郭依蕙鼓勵下，意識選填大學影響一輩子，開始努力向學，成績維持在社會組第一名。

明德高中說，邱棋浚受老師啟發，對歷史等社會科特別有興趣，尤其堅定喜歡歷史，因此選讀台大歷史系，還將選修法律。

中原大學主任秘書吳肇銘擔任新北市府研究考核會主委時，就長期關注協助小草書屋，他說，從小看著邱棋浚一路成長與努力，如今分享甜美果實令人感動。

網友在臉書（Facebook）分享喜悅，認為陪伴是最強的力量，讓孩子找到自己的舞台。協助書屋孩子維護視力的驗光師李錫彥說，「看到孩子這麼爭氣，真的很讓人感動。」