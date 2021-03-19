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42級分繁星上台大「很勉強」引戰 頂大生怒：外面不要湊熱鬧
110學年繁星推薦錄取名單已在17日公布，最受大家關注的是有一名學生以校排17%、學測四科42級分錄取台大，不過這項消息曝光後卻反而讓部分網友相當擔憂，甚至意外掀起筆戰。
一名就讀交大的男大生就在Dcard考試板發文分享觀點，他認為雖然考上台大讓全家人非常開心，但如果進去卻發現跟同學實力相差太懸殊而導致退學，或是讀得不順利，「其實我覺得不用因為名字就一定要去讀，找到自己的興趣應該才是最重要的，也不會浪費掉其他人的名額」。
這名男大生認為學測42級分錄取台大「很勉強」，等於平均單科只有10級分出頭，「就算是高中校排都第一，但台大一堆學霸，或是分數超高的人，每個人進台大多多少少都有兩把刷子」，更直言「繁星制度會害到很多人」。
文章曝光後掀起網友熱議，就有不少回應，「外面看的人不要喊燒（台語，指湊熱鬧），我是105學年度台大學生，當時也出現一個4X級分繁星進台大的學生，現在人家也順利畢業，還去念碩了」、「我們那時候學校繁星要上台大熱門系的，最低起碼五科總級要70耶」、「每個人都能選擇當42級繁星進台大的人啊～」。
其中也有不少頂大生坦言，「我覺得只要肯認真應該還好，畢竟我覺得混的人滿多的」、「只不過是善用現有體制與資源罷了，沒什麼好戰的啦」、「真的那麼爽你幹嘛不去繁？」。
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