不提早回來？31名滯外考生申請應變方案 僅1考生通過

大學個人申請即將開跑，各大學將陸續展開書審或面試，但受疫情影響，大學招生委員會聯合會開放滯外考生若因疫隔離，或遇不可抗力因素，可透過高中學校、個別申請適用甄試應變方案，經跨部會審查會審核後，31件申請案僅1名考生適用應變方案，其餘30名考生以往返需隔離因素為由提申請，但未通過審核。

招聯會今天召開「110學年度大學個人申請入學管道因應疫情應變機制考生適用資格審查會議」，針對因受疫情影響被隔離，與因不可抗力因素滯留境外無法參加甄試的考生，經跨部會審查會審核後，31件申請案有1名考生審核確認符合因疫情因素不可抗力的條件，通過適用應變方案。

唯一通過適用應變方案的考生，因父母皆在大陸工作，疾病因素在當地醫院治療，因疫情緣故返台需要隔離時間較久，可能會因治療中斷而導致復發，醫師建議減少外出旅行，審查會同意申請，其面試、筆試與實作成績將平均調整到學測與書審，但因考生間評比方式不同，將依照教育規定以外加名額錄取。

另30名申請未獲通過的考生中，有27人就讀上海台商子女學校，皆是以每天均有課程，返台來回均需隔離，恐影響學業的理由申請。審查會認為，部分台校學生也已經回來或評估可以回來，且招聯會已提早於2月3日起三度發布新聞提醒考稱注意時程，不要等到一階篩選結果公布再搭機回國，就公平性考量應有一致標準，因此決議比照去年審核標準，不同意適用應變方案。

招聯會執行秘書、清華大學副校長戴念華表示，甄選會將與中央流行疫情指揮中心滾動式勾稽名單，從二階甄試前一天開始，每天確認是否有新增居家檢疫或居家隔離、自主健康管理就醫採檢尚未接獲檢驗結果、尚未痊癒或尚未解除隔離之確診者的個案考生，為避免有時間差，二階甄試前遇突發的隔離考生，也必須立即向各校系申請甄試應變方案。

今年共有2181校系參與個人申請，據招聯會統計，有1623個校系原是「學測加書審加面試、筆試、實作」，應變方案將改為「學測加書審」；34個校系原沒有「書審」項目，應變方案將增加「書審」；208校系「學測」不占分，應變方案將改為「書審」加「學測」；7校系沒有「學測」也沒有「書審」，應變方案將同時增加這兩個項目，成績各占百分之五十；27個醫學、牙醫、中醫科系原為「學測+書審+加面試」，除確診考生外，其餘考生皆須依簡章辦理，不調整配分；282個類繁星校系均不受影響。