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東石高中繁星大放異彩50人上榜 偏鄉學子數學滿級分

聯合報 / 記者魯永明／嘉義即時報導
大學繁星推薦放榜，嘉義縣國立東石高中50名考生上榜，涂鈺薰(中)高分錄取台大，施信允(右)錄取陽明醫大，偏鄉六腳鄉考生呂冠毅(左)數學接近滿分的15級分，是嘉縣唯一也是最大的亮點！記者魯永明／攝影
大學繁星推薦放榜，嘉義縣國立東石高中50名考生上榜，涂鈺薰(中)高分錄取台大，施信允(右)錄取陽明醫大，偏鄉六腳鄉考生呂冠毅(左)數學接近滿分的15級分，是嘉縣唯一也是最大的亮點！記者魯永明／攝影

大學繁星推薦放榜，嘉義縣國立東石高中有50名考生上榜，涂鈺薰高分錄取台大，施信允以優異成績錄取陽明醫大，是東高第1位陽明醫大人；今年學測數學科超難，偏鄉六腳鄉考生呂冠毅，數學接近滿分的15級分，是嘉縣唯一也是最大的亮點！

校長楊長鉿上午帶領班導師、家長會長，偕同在地朴子市長吳品叡等來賓，祝賀上榜考生，50名高三考生人分別錄取台大、陽明、清大、成大、政大、中央、嘉大、中興、暨南大學、海洋、台北市立大學、聯合、東華、中山醫大、中國醫大等國立知名大學。

歷年學測數學滿級分雖不是頭一遭，但96分成績卻是東高的空前紀錄，呂冠毅家住偏鄉六腳鄉，排行老大，爸爸送貨員，媽媽家管，從小對數學情有獨鍾，非常熱愛演算，他要透過申請入學，就讀大學應用數學系，他說，學好數學撇步，就是不斷演算，遇到問題問老師，打破砂鍋問到底，他每天花逾4小時在數學。

「有想法就有辦法！」楊長鉿說，同學優秀表現最大原因來自學校有一群，日夜陪伴孩子學習導師及教師團隊，感謝家長會及校友會的支持，家長信任，數學滿級分、體育滿級分、各科頂標人數成長，維持良好的紀錄，實在難得。

大學繁星推薦放榜，嘉義縣國立東石高中有50名考生上榜，校長楊長鉿（前排右五）上午帶領班導師、家長會長，偕同在地朴子市長吳品叡（前排右六）等來賓，祝賀上榜考生。記者魯永明／攝影
大學繁星推薦放榜，嘉義縣國立東石高中有50名考生上榜，校長楊長鉿（前排右五）上午帶領班導師、家長會長，偕同在地朴子市長吳品叡（前排右六）等來賓，祝賀上榜考生。記者魯永明／攝影

滿級分 台大 偏鄉

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