高雄正義中學繁星錄取率8成 呂宜嫻：知道自己為何而讀
今年大學繁星計畫日前放榜，高雄正義中學率取48人，錄取率連續5年超過80%。其中，錄取讀清華大學資訊工程學系的呂宜嫻表示，國中時發現寫程式很有趣，在正義中學6年的學習，讓她更堅定讀資工的信念，就算沒補習學測仍拿下五科頂標且自然滿級分的好成績。
呂宜嫻國中時參與機器人課程，發現寫程式的樂趣，直升高中部後接受資訊科培訓，多次參加學科能力競賽並得到好成績，也是學校空拍機的掌鏡人，經常代表到校外支援空拍。她說，高中曾因考試失常而心慌，但不曾放棄「讀資工系」，因為知道自己為了什麼而讀，將心態調整好，就能把書讀好。
正義中學另一位繁星生黃靖麟表示，他3年前因會考失常未能進入高雄中學，進入正義中學後，學校豐富的學習資源、多元課程，不僅幫他現在錄取政大傳播學院，還治好了國中罹患的數學恐懼。
正義中學校長俞德淦表示，今年有60位學生報名繁星，學生除了按部就班準備學測外，各班老師也針對弱科補強，輔導室也同學討論成績優勢，適合的科系，並提前校內模擬，才能將更多學生送進心中理想的大學校系。他以理科成績不好但國文滿級分的施馨雅，與理科很好但英文弱勢的陳芃仲為例，在老師協助補強弱科，找出擅長與興趣，最後順利錄取喜歡的科系。
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