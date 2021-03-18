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大學繁星放榜 明道中學37人摘星、國立醫科1階全壘打

聯合報 / 記者趙容萱／台中即時報導
明道中學今天公布，大學繁星計畫放榜，有7名學生通過醫科第一階段，另有37人正式錄取，提前成為大學新鮮人。圖／明道中學提供
明道中學今天公布，大學繁星計畫放榜，有7名學生通過醫科第一階段，另有37人正式錄取，提前成為大學新鮮人。圖／明道中學提供

大學繁星計畫放榜，明道中學今天公布，有7名學生通過醫科第一階段，另有37人正式錄取，提前成為大學新鮮人。錄取成功大學建築系的學生張晁誠認為，每科平時成績很重要，尤其自然組最易忽略社會或藝能科，這些科不但累積人文素養，也可拉高在校平均成績；通過成功大學醫學系第一階段的李頴儒發現，高中是不斷地強壯自己的心智，尤其從生物學科能力競賽過程中獲得最多。

錄取台灣大學法律系法學組的鄭立楷認為，高中與同儕交流，培養對社會的好奇心，甚至從數理實驗班轉到社會組。他希望未來能善用法律專業，為追求社會正義有所貢獻。

錄取中興大學園藝系的許聞祐分享，自己是透過「全國高中生文藝營」找到方向，發現對植物感興趣，未來希望累積更多知識的累積，讓大家更加重視農業；同樣也想往農業發展的柯辰瑄要求自己早睡早起，如願透過繁星計畫錄取中興大學動物科學系。她說，雖然堅持的過程很辛苦，但是很有成就感。

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