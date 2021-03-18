強化升學輔導 華盛頓高中大學繁星錄取成績亮眼

大學繁星推薦放榜，台中市華盛頓高中學因為強化升學輔導中心功能，使得今年的學測成績亮眼，除推薦錄取率達7成，錄取國立大學及醫學系達5成，還有6名學生錄取醫學系、牙醫系第一階段，1人正取中醫學系，以及有多名學生錄取台、清、交、成、政等頂尖大學。

校方指出，其中彭柏叡、林耿陞、許炫之、陳禮賢、詹元任及陳韋融通過陽明大學、中國醫學大學、中山醫學大學、高雄醫學大學、慈濟大學、台北醫學大學牙醫系第一階段篩選，另還有楊智翰錄取台灣大學資訊工程學系。尤其，他們7人都是從國中直升高中，接受學校6年一貫的栽培，能獲得好成績，校方亦感欣慰。

校長劉一欣說，108課綱之後，升學輔導更加重要，因為每個學生都必須要有一個屬於他自己的學習歷程，所以學校去年讓這個概念更為具體化，簡言之也就是客製化的升學輔導，為每位學生量身訂作屬於他自己的學習歷程。這個過程需要從家長和學生了解學生的性向和優勢，才能幫他打造接下來努力的方向，聚焦並提供資源以及適合的課程。

她說，事實上升學輔導的概念在108課綱之前，學校就讓老師替學生量身訂作學習歷程檔案，但學校也發現，只靠導師和輔導室的性向測驗好像不太夠，因此又納入了大學教授和很多專業人士一起加入，讓學生同時有多個人在幫助他。

有時，學生有多個興趣，此時需要幫他聚焦；若遇到小孩和家長的期待可能不太一樣，此時又要扮演成一座轎樑，找到平衡點，讓學生和家長都能開心的選擇那一個目標，過程間需要很多的溝通。

劉一欣說，以喜歡賽車，此次錄取台大資訊工程學系的楊智翰為例，升學輔導中心從國三就開始輔導他，依其性向從此方向發展，像是讓他參加自走車比賽，還引導他學習畫賽車的設計圖等，最終使他能聚集資源、發揮優勢，朝符合自己性向的方向前進。