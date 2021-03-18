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中山工商普通科參加大學繁星 15人錄取台清交政成大

聯合報 / 記者徐如宜／高雄即時報導
高雄市中山工商高中部普通科參加110年大學繁星計畫，共有29名學生上榜，其中15人錄取台、清、交、政、成等國立大學熱門科系及醫學相關科系。中山工商提供
高雄市中山工商高中部普通科參加110年大學繁星計畫，共有29名學生上榜，其中15人錄取台、清、交、政、成等國立大學熱門科系及醫學相關科系。中山工商提供

高雄市中山工商高中部普通科參加110年大學繁星計畫，共有29名學生上榜，其中15人錄取台、清、交、政、成等國立大學熱門科系及醫學相關科系。校長林昭億表示，校方採小班菁英雙導師制，讓學子依性格、興趣和專長，隨「興」發展，選校與選系都能兼得，築夢踏實。

林昭億表示，中山工商普高採小班菁英制，雙導師輔導伴讀，學生不須在外補習。3年前多位放棄雄中、鳳中的學生，選擇中山工商理念和獎學金，如今透過繁星計畫如願高中心目中的第一志願。

學生謝京運的哥哥謝尚晉也是中山工商校友，去年透過繁星錄取台灣大學經濟系，對於歷史和科普類較有興趣的謝京運，高二看到報紙介紹職業文物修復師，非常嚮往，原想唸台南藝術大學藝術史學系，但在父親與師長分析下，認為台大資源多且極具競爭力，最終選擇台大人類學系，跟哥哥都成為台大人。

從小就喜歡流浪狗的學生王政鈞，國中對資訊工程有興趣，得知中央大學設有「汪汪社」社團，很希望念中央大學資訊電機學院學士班，如今以繁星圓夢，他和家人都很高興。錄取臺北醫學大學藥學系臨床藥學組的賴敬閔，大學學測63級分，高中三年獲得50萬獎學金，目標就是透過繁星管道進入心目中的理想大學。

國中會考分數可以就讀雄中的羅民棋，因考量繁星制度選擇中山工商，高二勇奪高雄市數學學科能力競賽南區第一名，大學學測65級分，以繁星錄取國立交通大學資訊工程學系，未來期盼能進入google工作。三年前以一題之差與雄中擦身而過的盧冠宇，成功錄取國立清華大學資訊工程學系。

繁星 台大 菁英

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