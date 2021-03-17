全國高中繁星錄取人數最多 林口高中：適才適教發展

110學年繁星推薦錄取名單今天出爐，其中新北市林口高中是本學年度繁星錄取人數最多學校，新北高中為第五名，林口高中校長高栢鈴表示，就讀社區高中除了可就近入學，可依照自己興趣發展，適才適教，未必要頂著明星學校光環，讓學生承受太大壓力無法發揮該有實力。

林口高中110學年度繁星錄取人數總計116人，相較前年前近一個名次、錄取人數增加3個人。高栢鈴表示，林口高中連續2年是新北市繁星錄取人數第一、全國第二，今年數量更多，高栢鈴表示，他鼓勵在地就學，老師也會在輔導、生涯規劃發展上協助學生，讓學生可以就讀到理想科系；也會跟家長說明，不一定要就讀明星高中，為了擁有明星光環，而讓學生承受競爭的壓力，反而無法發揮該有的實力。

高栢鈴舉例，適才適所才能讓學生有很好的發揮空間，林口高中的空氣槍在亞運、全國運動會都有很好的成績，學生可以選擇在課業加強、社區服務、或是社團活動上參與．增加學生的發展空間。

新北高中去年繁星錄取人數93人，今年增加到105人，也擠進錄取人數最多前10名的名單內。新北高中校長倪靜貴說，學校從高一起就告訴家長學生「不要放棄」，錄取繁星也可利用剩下的4至5個月培養第二專長。

倪靜貴表示，個人申請要準備報告、舟車勞頓到各校面試，非常辛苦，她從老師、家長、學生三方面著手，透過強調「不要放棄」的宗旨，加上從高一開始協助學生的生涯規劃、在生命教育探索學生興趣，確定學生志願，學校也檢討制度面，今年的繁星錄取人數也有所增加。