公東高工5位學生錄取國立科大 成績亮眼

台東縣私立公東高工室內空間設計科創下歷年佳績，今年有5位學生錄取國立科大，包含莊彥芃、陳信章及林冠廷等3人錄取國立雲林科技大學，龔奕瑄透過特殊選材錄取國立台中科技大學，林冠錄取國立高雄師範大學，成績亮眼。

公東高工表示，該校室內空間設計科在全國各項競賽表現優異，今年更一舉拿下3座金手獎，獲得全國工科技藝競賽金手獎第1名的學生莊彥芃、陳信章及林冠廷，透過技優保送入學錄取國立科大，優異表現獲得肯定。

榮獲工科技藝競賽家具木工第1名金手獎的陳信章，是台南海佃國中畢業，他感謝老師悉心栽培與陪伴，將身上的功夫全部無私奉獻，雖然離鄉背井到台東就讀，但也承襲公東認真負責的精神。

另一位獲得金手獎的莊彥芃，參加室內空間設計職類比賽，在競賽中學科成績拿下全場最高分，學術科均優的表現令裁判驚艷。

校長黃淑英表示，校內擁有優秀的師資，期望培養多元人才，讓每個孩子都有機會透過技職教育翻轉人生，是學校的終極目標。