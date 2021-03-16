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讀我所愛！ 南一中11人學測滿級分僅5人填醫

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南一中11人學測滿級分，有5人申請醫學系。記者鄭惠仁／攝影
台南一中11人學測滿級分，有5人申請醫學系。記者鄭惠仁／攝影

大學入學個人申請網路報名從3月22日開始，不少學生已決定想申請的學校與科系，但還是有學生猶豫中，也有許多學生不申請，開始拚指考

台南女中教務主任胡瑞原說，去年學測因數學簡單，醫學系的第1階段申請門檻為60級分，今年因數學較難，預估最低門檻為57級分，通過第一階段篩選者，要迎接第2階段面試甚至筆試。

南一中教務主任蔡明輝說，該校今年有11名學生4科滿級分，不過僅有5人申請讀醫學系，其他6人都選擇讀理工。他表示，現在學生的自主性都很強，也知道自己的性向及所要追求的是什麼，選擇申請有興趣的科系就讀，較不會受到家長左右。

科系 南一中 指考

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