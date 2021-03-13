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陽明交大招生團全台跑透透 打破個人申請四迷思

聯合報 / 記者趙宥寧／台北即時報導
國立陽明交通大學今年2月1日正式合校，為迎接合校後第一批新生，陽明交大校長林奇宏率隊組成招生團，前往全台北中南東召開7場座談會。圖／陽明交通大學提供
國立陽明交通大學今年2月1日正式合校，為迎接合校後第一批新生，陽明交大校長林奇宏率隊組成招生團，前往全台北中南東召開7場座談會。圖／陽明交通大學提供

國立陽明交通大學今年2月1日正式合校，為迎接合校後第一批新生，陽明交大校長林奇宏率隊組成招生團，前往全台北中南東召開7場座談會，親自與高中生及家長面對面，打破個人申請只看在校成績、越多證書分數越高、服務時數越高越好、出國遊學越多越好的四大迷思。

學測成績已放榜，大學個人申請將於3月23日至24日報名，林奇宏今天前往台灣師範大學舉行座談會，以自身經驗鼓勵高中生「跟著興趣走」。林奇宏說，自己是醫學系畢業，最後卻沒有走臨床醫師路徑，反而當起了與顯微鏡為伍微生物免疫學家，兩條路「差很大」，但也源於他高中時喜歡攝影與影像處理。

「證明自己會來讀，比什麼都重要」，對於正在準備書審與面試的學生，陽明交大招生團團長楊雅如提醒，申請入學不是超商集點比賽，不是拿越多證書、擔任越多志工就會比較高分。她認為，學生與家長應打破大學個人申請四項迷思，包含只看在校成績、越多證書分數越高、服務時數越高越好、出國遊學越多越好。

楊雅如說，大學想看到的是就讀動機強烈，願意留在該系讀到畢業的學生，所以準備方向應該以呈現個人強烈的申請動機為主，證明自己想來讀、非來讀不可。她也提醒，書面資料是口試委員認識考生的重要素材，每位考生口試時間短暫，一位委員要審查上百份資料，因此提綱挈領，標題段落分明就很重要。

陽明交大在第一年就成立招生團，林奇宏表示，過去以具有專業知識並向下扎根的T型人為主，但未來的挑戰需要更多的π型人才能迎接挑戰。陽明交大成立就是希望能吸引培育跨域斜槓的學生，學生可以在9個校區、19個學院中修習課程，展開跨域斜槓人生。

交大 遊學 斜槓

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