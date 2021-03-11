傳統工科、機械系爆轉系潮 網哭了：畢竟一日機械終生設備

110年學測落幕，考生們緊接著面臨「選填志願」的任務，但據統計，頂大轉系人數飆升，109學年台灣大學、清華大學每10名大一生就有1人申請轉系；其中，以政治系、機械系申請轉系人數最多，電機系、經濟系則成為轉系生的新寵兒。

交通大學、成功大學統計資料指出，從傳統工科轉入電機系、資工系的學生居高不下，在109學年當中，土木系及電機系分別成為兩校最多人轉出及轉入人數最多的冷、熱門系別。另外，台大政治系公共行政組過去被視為「鐵飯碗科系」，109學年度卻是全校申請轉系最多的科別，同屬社會科學院的政治系政治理論組、社會系及社工系也都有超過30人申請轉出。

從統計資料可見傳統工科及社科院學生申請轉系的趨勢增加，許多網友就在PTT八卦板展開討論，有人就認為，「機械還是有機會旅外一波大逆轉啦」、「念商科最好是輔系或跨系選修」、「（轉入）經濟系嗎？選修去選相關科系就夠了吧」、「機械出來做製圖，新人待遇跟作業員差不多，還要求責任制」、「讀機械餓不死啦！只是發大財要看機緣，早期機械分數很高的」。

不過，也有部分網友不諱言，「轉經濟餓死自己？」、「一日機械，終生設備」、「文組不努力補習考公務員是要轉到哪裡去？都一樣啦」、「志趣是有錢人小孩才能玩的」、「政治=經濟啊，傻傻的～沒看一堆搞政治的有一堆房和地」、「學校學的九成都用不到，系名對才是真的」。