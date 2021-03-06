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繁星推荐期限逼近 南市明星高中登記人數大爆發
各校繁星推荐要在3月10日前送出，17日將放榜，許多學校已陸續完成登記及推薦作業，南一中今天辦理登記，人數明顯比去年多，南二中則高達161人登記，家齊高中也有106人，都較去年踴躍。
繁星推荐對第一志願明星高中來說，因校排前面的學生都要拚頂大熱門科系，學生較不踴躍申請繁星，但今年因受學測數學偏難，級分下降，以及今年是舊課綱最後1年影響，學生申請繁星意願提高。
南一中今天辦理繁星登記，教務主任蔡明輝說，去年僅28人登記，這次則有37人登記，明顯增加，而且11個醫學院醫學系都有校排很前面的學生去填，這是過去少見的。
南二中和家齊高中都已完成登記，南二中秘書涂意郎表示，今年有161人登記，其中校排前10%的學生大都申請國立及頂大學校，為避免讓學生都搶同一所學校而落榜，登記前特別開協商會，並且必須家長簽名。
家齊高中教務主任吳文賢說，今年有106人登記，比去年多出10餘人，學生間雖然會先協商，避免搶同一所學校，但校排10%以後的學生還是有人沒彼此協商，因此登記時，導師反而比學生緊張，忙著看別班學生登記哪一所學校，成為有趣現象。台南女中8日辦理繁星登記。
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