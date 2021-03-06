快訊

直播／今境外+7！增1死 成我第10例新冠肺炎病逝個案

農田水利署請託鎮瀾宮祈雨 顏清標任內首次：老實說沒把握

聽新聞
test
0:00 / 0:00

繁星推荐期限逼近 南市明星高中登記人數大爆發

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
南一中今天辦理繁星推荐，登記人數較去年多。記者鄭惠仁／攝影
南一中今天辦理繁星推荐，登記人數較去年多。記者鄭惠仁／攝影

各校繁星推荐要在3月10日前送出，17日將放榜，許多學校已陸續完成登記及推薦作業，南一中今天辦理登記，人數明顯比去年多，南二中則高達161人登記，家齊高中也有106人，都較去年踴躍。

繁星推荐對第一志願明星高中來說，因校排前面的學生都要拚頂大熱門科系，學生較不踴躍申請繁星，但今年因受學測數學偏難，級分下降，以及今年是舊課綱最後1年影響，學生申請繁星意願提高。

南一中今天辦理繁星登記，教務主任蔡明輝說，去年僅28人登記，這次則有37人登記，明顯增加，而且11個醫學院醫學系都有校排很前面的學生去填，這是過去少見的。

南二中和家齊高中都已完成登記，南二中秘書涂意郎表示，今年有161人登記，其中校排前10%的學生大都申請國立及頂大學校，為避免讓學生都搶同一所學校而落榜，登記前特別開協商會，並且必須家長簽名。

家齊高中教務主任吳文賢說，今年有106人登記，比去年多出10餘人，學生間雖然會先協商，避免搶同一所學校，但校排10%以後的學生還是有人沒彼此協商，因此登記時，導師反而比學生緊張，忙著看別班學生登記哪一所學校，成為有趣現象。台南女中8日辦理繁星登記。

台南二中有161名學生登記繁星推荐，校排前面學生把握可上大學的任何機會。記者鄭惠仁／攝影
台南二中有161名學生登記繁星推荐，校排前面學生把握可上大學的任何機會。記者鄭惠仁／攝影

繁星 南一中 科系

延伸閱讀

南市濕地保育執行亮眼串聯地方經濟 獲內政部評定特優

拚早錄取 今年繁星推薦搶破頭

南市體育界加入鳳梨台灣隊 支持鳳梨產銷

算總帳！南市春安檢查違規593、開罰262萬

相關新聞

歷史系「畢業能幹嘛？」 網點出重點笑翻：可以當副總統！

110年學測於上月24日時放榜，一名學測74級分的學霸竟放棄醫學系，首選自己最愛的歷史系，引起許多人討論。對此，便有網友不客氣的提問表示，「歷史系到底能幹嘛」，讓此話題再度引起熱議。

大學甄選教戰／APCS檢測 台大資工首度參採

大學甄選會去年底公告一一○學年繁星推薦和個人申請簡章，卅八個資訊相關科系在個人申請管道設專門組別採計大學程式設計先修檢測...

指引高中生選填申請校系 興大春蟄節辦系所博覽會

大學學測成績已寄發成績單，高中生選填志願在即，中興大學今天舉辦第五屆「興大春蟄節」系所博覽會，共有9學院40個系所以及2...

繁星推荐期限逼近 南市明星高中登記人數大爆發

各校繁星推荐要在3月10日前送出，17日將放榜，許多學校已陸續完成登記及推薦作業，南一中今天辦理登記，人數明顯比去年多，...

大學學測基隆榜首二信吳承安 回母校東光小分享考高分

今年大學學測基隆市榜首吳承安，目前就讀二信高中普通科三年級，6年前畢業於東光國小，今天他回到母校，受到全校一百多位小學弟...

疫情卡二階甄試 這3類校系除了確診者外都得來面試

疫情變化快速，大學招生聯合會今天公布第二階段甄試兩大配套措施。若考生因疫無法參與第二階段甄試，須向各校系提出申請，啟用調...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。