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歷史系「畢業能幹嘛？」 網點出重點笑翻：可以當副總統！

聯合新聞網 / 綜合報導
一名學測74級分的學霸放棄醫學系首選歷史系，引起討論。圖為學測考生示意圖。報系資料照(記者黃仲裕／攝影)
一名學測74級分的學霸放棄醫學系首選歷史系，引起討論。圖為學測考生示意圖。報系資料照(記者黃仲裕／攝影)

110年學測於上月24日時放榜，一名學測74級分的學霸竟放棄醫學系，首選自己最愛的歷史系，引起許多人討論。對此，便有網友不客氣的提問表示，「歷史系到底能幹嘛」，讓此話題再度引起熱議。

原PO於PTT的八卦板上以「歷史系他X到底能幹嘛？」為題發問，並說明一間學校頂多幾個歷史老師， 除了說說古人編的故事給人家聽之外，到底能幹嘛？更開玩笑的指出「現在還有天橋給你說書嗎？」

對此，許多網友便表示「當導遊」、「當記者、出書當作家、上通告節目、主持政論節目」、「走政治當議員跟立委啊」、「讀歷史讓人反思，但一定要遇上對的老師，否則白念」。也有網友在推文笑稱可當「副總統」，因為前副總統吳敦義即是台大歷史系畢業。

但也有網友分析，歷史系除了歷史老師和考古學者，其實真沒什麼可以叫本科工作，但在美國就業調查裡，以畢業十年後為基準，歷史系依舊能排在中間的位置，其原因主要是歷史系對於翻文檔、寫論文做訓練。

學測 學霸 放榜 PTT 歷史科

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