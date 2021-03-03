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國研院大玩「阿嬤哏」 讓大學生秒懂8大中心業務

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導
國研院正招募暑期實習生，請學生在今年3月31日前遞出實習申請，實習期間是今年7月1日至8月31日，地點在國研院所屬的各國家實驗室。圖／取自國研院臉書粉絲專頁
國研院正招募暑期實習生，請學生在今年3月31日前遞出實習申請，實習期間是今年7月1日至8月31日，地點在國研院所屬的各國家實驗室。圖／取自國研院臉書粉絲專頁

正值大學招生季，網路上最近瘋傳「阿嬤哏」面試秘笈，幽默形容許多考生甄試醫學系談「家裡有生病阿嬤」、甄試獸醫系說「阿嬤家的狗生病」，讓人大讚「阿嬤真萬能」。隸屬科技部的國家實驗研究院最近招募暑期實習生，今天也在粉絲專頁跟風玩「阿嬤哏」，讓大學生秒懂八大中心業務。

國研院有八大中心，包括國家實驗動物中心、國家地震工程研究中心、國家太空中心、國家高速網路與計算中心、台灣半導體研究中心、台灣儀器科技研究中心、科技政策研究與資訊中心，以及台灣海洋科技研究中心。許多中心負責的業務，被不少人認為是「艱澀的科學與科技」。

國研院正在招募暑期實習生，今天在粉專中心幽默表示，面試儀科中心可說「我的阿嬤行動不方便，所以想進儀科中心研究復健相關的輔助機具。」面試國震中心可表示「因為阿嬤經歷過921很害怕地震，希望可以在國震中心學到地震工程技術，讓阿嬤住得安穩。」

另外，面試國網中心時可說「我家阿嬤之前手機差點被駭，所以想進國網中心對資安盡一份貢獻。」面試科政中心可說「我想在科政中心研究老年人的社會福利相關政策，為阿嬤的退休生活做打算。」

至於到動物中心，可描述「因為阿嬤養的動物都會過胖，所以我想在動物中心學習怎麼照顧動物。」國研院順道提醒，有養嚙齒類寵物者，不能應徵動物中心。

若想到院本部實習，國研院幽默建議學生分享「因為我阿嬤說做人要有遠大志向，所以我決定直接往總部前進。」粉絲專頁小編強調，上述都屬設計對話，請勿模仿。

國研院表示，請學生在今年3月31日前遞出實習申請，實習期間是今年7月1日至8月31日，地點在國研院所屬的各國家實驗室，實習時段為全職，上班時間是周一到周五上午9時到下午6時。

國家實驗動物中心日前辦理科普活動，帶領學生練習動手術。圖／取自國研院臉書粉絲專頁
國家實驗動物中心日前辦理科普活動，帶領學生練習動手術。圖／取自國研院臉書粉絲專頁

阿嬤 實習 面試

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