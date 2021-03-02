快訊

高雄街頭槍戰！綁匪車停陳水扁家樓下 拒捕撞警遭擊斃

聽新聞
test
0:00 / 0:00

律師鋪各科系面試「阿嬤梗」意外曝露這科系20年工具人心酸史

聯合新聞網 / 綜合報導
圖為高中生面試情形。此為示意圖，圖片來源：中新社
圖為高中生面試情形。此為示意圖，圖片來源：中新社

鴻儒國際法律事務所的臉書「雷丘律師就決定是你了」，今(2)上午PO出一則教授與各個科系學生的面試對話，每一科系的學生在回答時均用了「阿嬤」或「阿公」梗，讓人莞爾。台大名醫施景中也留文表示：「看懂了！阿嬤是萬能的！」

「雷丘律師」臉書PO文，在教授面試學生時，問「你為什麼想唸我們系？」是醫學系的小明回答：「因為家中有生病的阿嬤，所以想唸醫學系。」電機系的小華則稱：「阿嬤幫我洗衣服很辛苦，我想幫她修理洗衣機，所以想唸電機系。」

獸醫系的小花說：「因為阿嬤家的小黑生病了，所以想唸獸醫系。」生物機電工程系的小豪則稱：「阿公插秧很辛苦，我想幫他修理耕耘機，所以想唸農機... 呃不是，是生物機電工程系。」

資工系的小雄回答：「我想幫女生... 呃不是，是幫阿嬤當工具人，到她房間修電腦，所以想唸資工系。」牙醫系的小美說：「因為分數不到醫... 呃不是，是因為阿嬤的牙齒都快掉光了，我想回南部幫她弄假牙，所以想唸牙醫系。」法律系的小如回答：「因為和阿嬤一起看了雷丘律師的粉專，我立志成為一個清新自然健康正直的律師，所以想唸法律系。」

該則短文引來不少網友共鳴，一小時內便有3千多名網友按讚，也有一百多則留言。其中，台大名醫施景中表示：「看懂了！阿嬤是萬能的！」有網友也附和稱：「原來阿公阿嬤除了在大考作文很有用，在各項面試也很有用啊！」認為「阿嬤真的很忙」。

有網友大讚「雷丘律師」很專業，知道「生物機電工程系的前身是農業機械系」，有網友酸資工系「過了20年還是工具人，慘！」但也有網友指稱牙醫系的說法錯誤，表示有不少學校的牙醫系分數還比醫學系高，還有網友調侃小如其實是雷丘的阿嬤，「只(有)最後一個理由太牽強，不予錄取」。

阿嬤 科系 面試

延伸閱讀

台南人「下次約吃飯」有夠狂！ 9.3萬人認證：每個都有阿嬤魂

「我阿嬤都比你潮！」　高年級網紅萬秀洗衣店成RED WING廣告主角

孫女傳「長輩圖」道晚安讓嬤秒變臉嗆封鎖 真相曝光網全笑翻

被瑞士報社稱「阿嬤」 WTO新秘書長樂見總編致歉

相關新聞

律師鋪各科系面試「阿嬤梗」意外曝露這科系20年工具人心酸史

鴻儒國際法律事務所的臉書「雷丘律師就決定是你了」，今(2)上午PO出一則教授與各個科系學生的面試對話，每一科系的學生在回答時均用了「阿嬤」或「阿公」梗，讓人莞爾。台大名醫施景中也留文表示：「看懂了！阿嬤是萬能的！」

大學甄選教戰／APCS檢測 台大資工首度參採

大學甄選會去年底公告一一○學年繁星推薦和個人申請簡章，卅八個資訊相關科系在個人申請管道設專門組別採計大學程式設計先修檢測...

學測數學太難 詢問繁星推薦大增

今年學測成績受數學影響預估申請學校的門檻會下降3至4級分，不過，學生仍擔心抓不準落點，以致想申請繁星的意願大增，家長的詢...

2021申請入學決勝關鍵！七大書審面試秘技大公開

今（2021）年的學科能力測驗是採用舊課綱的最後一次，甄選入學制度上也為銜接108課綱而有調整，學測考試科目五選四、五選三的校系增加，個人申請、繁星推薦名額占比變多。

語文力加國際經歷 她獲台大公衛青睞

對於許多事情都充滿好奇和興趣，期待未來能夠改善人類生活的黃映潔，就讀台中女中期間持續拓展學習，不但會說英、日、義、德四國語言，到日本留學一年，更積極參與班上、學校各式活動與模擬聯合國社，以豐富的課外活動經驗，一舉錄取因新冠肺炎疫情爆發而成為大黑馬的科系─台灣大學公共衛生學系。

國際競賽展現能力 他錄取成大電機

畢業於嘉義協同中學科學研究班的黃育庭，從小便能動能靜、積極培養多元興趣，不僅透過大量活動、競賽展現絕佳學習力，也很早就確定朝理工領域發展的志向。申請大學時，他充分掌握備審原則，以去蕪存菁的備審內容凸顯自身參加校內外競賽等學習優勢

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。