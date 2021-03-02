律師鋪各科系面試「阿嬤梗」意外曝露這科系20年工具人心酸史

鴻儒國際法律事務所的臉書「雷丘律師就決定是你了」，今(2)上午PO出一則教授與各個科系學生的面試對話，每一科系的學生在回答時均用了「阿嬤」或「阿公」梗，讓人莞爾。台大名醫施景中也留文表示：「看懂了！阿嬤是萬能的！」

「雷丘律師」臉書PO文，在教授面試學生時，問「你為什麼想唸我們系？」是醫學系的小明回答：「因為家中有生病的阿嬤，所以想唸醫學系。」電機系的小華則稱：「阿嬤幫我洗衣服很辛苦，我想幫她修理洗衣機，所以想唸電機系。」

獸醫系的小花說：「因為阿嬤家的小黑生病了，所以想唸獸醫系。」生物機電工程系的小豪則稱：「阿公插秧很辛苦，我想幫他修理耕耘機，所以想唸農機... 呃不是，是生物機電工程系。」

資工系的小雄回答：「我想幫女生... 呃不是，是幫阿嬤當工具人，到她房間修電腦，所以想唸資工系。」牙醫系的小美說：「因為分數不到醫... 呃不是，是因為阿嬤的牙齒都快掉光了，我想回南部幫她弄假牙，所以想唸牙醫系。」法律系的小如回答：「因為和阿嬤一起看了雷丘律師的粉專，我立志成為一個清新自然健康正直的律師，所以想唸法律系。」

該則短文引來不少網友共鳴，一小時內便有3千多名網友按讚，也有一百多則留言。其中，台大名醫施景中表示：「看懂了！阿嬤是萬能的！」有網友也附和稱：「原來阿公阿嬤除了在大考作文很有用，在各項面試也很有用啊！」認為「阿嬤真的很忙」。

有網友大讚「雷丘律師」很專業，知道「生物機電工程系的前身是農業機械系」，有網友酸資工系「過了20年還是工具人，慘！」但也有網友指稱牙醫系的說法錯誤，表示有不少學校的牙醫系分數還比醫學系高，還有網友調侃小如其實是雷丘的阿嬤，「只(有)最後一個理由太牽強，不予錄取」。