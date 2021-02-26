學測數學太難新現象 詢問繁星推薦人數大增
今年學測成績受數學影響預估申請學校的門檻會下降3至4級分，不過，學生仍擔心抓不準落點，以致想申請繁星的意願大增，學長的詢問電話也增多。台南一中、台南二中昨晚都舉行說明會，南二中更吸引學生、家長160人參加，超熱烈。台南女中則提醒學生應是「適性選擇」，而非「適分選擇」。
台南二中秘書涂益郎表示，去年該校以繁星推荐上大學有70人，為歷年最多，今年學測成績公布，受數學級分明顯滑落影響，有些校排前端的學生，考得不如預期理想，且擔心在申請時抓不準所想就讀學校的弱點，詢問繁星的人數大增。
台南二中前晚舉辦繁星推薦入學說明會，除了9成校效排前10趴的學生都參加，許多家長也出席。涂益郎說，因關心的家長多，因此邀請家長參加，讓家長了解繁星作業流程，避免過去因家長不了解，過度下指導棋的情形。也讓學生彼此討論，就所想申請的學校做溝通，避免過多人選同一校，造成落榜。
台南一中前晚也舉辦繁星說明會，吸引近40名學生參加，人數較去年多。教務主任蔡明輝表示，去年南一中有5人以繁星上醫科，今年詢問度更高。家齊高中教務主任吳文祥說，連日來除了學生問繁星申請的人多，家長也來問，過去該校以校排前30趴的學生較有申請繁星的意願，因今年是舊課綱最後1年，鼓勵前50趴的學生也大膽申請。
台南女中教務主任胡瑞原指出，學生很擔心抓不準今年申請入學所欲就讀學校的落點，他都要學生不用緊張，上網去看去年大選篩選的分數，然後對照今年5標的級分去做判斷。胡瑞原說，讀自己喜歡、有興趣的才能長久學習，他也提醒學生，「沒有最好的學校，只有最適合的學校；選填時應是適性選擇，而不是適分選擇。」
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