考科、答案卡都變了！一張表看懂新型學測4變革

111學年起學測有四大變革，第一是調整考科，目前的數學科將改為數Ａ、數Ｂ兩科；試題題型新增雜揉選擇題與非選題的「混合題」，包括文字簡答、作圖等多種作答要求；學測為此改採「卷卡合一」，也就是題目卷與答案卡將合而為一；國文科也因新增混合題，考試由90分鐘改為100分鐘。

●新型學測變革一：數學改為數Ａ、數Ｂ兩科

111學年上路的新型學測增加考科，目前的數學科將改為數Ａ、數Ｂ兩科，加上原有的國文、國文寫作、英文、自然、社會，總科目增為六科七節次。

按新課綱規畫，數Ａ，適合想讀數、理、化、商科的學生選讀，數Ｂ適合文、法、藝術等系的學生，前者範圍較大、較難。

各大學校系可循三種方案參採數Ａ或數Ｂ，第一是單採數Ａ或數Ｂ，如某大學電機系只看數Ａ；第二是兼採兩科但分組，如某大學資管系分成數Ａ組及數Ｂ組；第三是兼採兩科，但採計形式如同英聽、ＡＰＣＳ，只當作檢定門檻，不用於倍率篩選、採計、同級分超額篩選、總成績同分參酌等。

●新型學測變革二：新增混合題 至多占3成分數

新型學測除原本的選擇題、選填題，新增雜揉選擇題與非選題的「混合題」，包括文字簡答、作圖等多種作答要求。大考中心公告各科混合與非選題配分比例，國文科占20％到28％；英文科未訂定比例，約5%；數學科為15％到20％，單選、選填與多選占80％到85％。

社會科則以20％到30％為原則，其中非選題包括填充、問答、繪圖、製表等題目；自然科非選占20％到30％，選擇題占70％到80％。

●新型學測變革三：卷卡合一 題目卷、答案卷不再分家

新型學測另一變革是改採卷卡合一，答案卡上兼具選擇題與非選題作答區。大考中心已公告答案卷樣張，大小為Ａ３，雙面並對摺。答題卷正面右半部、背面全頁，都是混合題、非選擇題的作答區。非選擇題作答區依題目要求而有不同面貌，比如要求考生以100字簡答，或是直接在答題卷上作圖。

●新型學測變革四：國文科考試時間由90分鐘改為100分鐘

考量新型學測加入非選題，所需作答時間較長，大考中心表示，明年起學測國文選擇題考試時間延長10分鐘，由90分鐘改為100分鐘。至於自然、社會等科，則考量既有考試時間已經比較長，暫不調整。

外界擔憂新型學測和今年差異太大，大考中心主任周兆民對此表示，105學年起的升大學考試就考出呼應新課綱的素養題，目前已占相當比率。明年不會全卷都變素養題，仍有相當比例基本題，全卷文字量也以近年平均為原則。新增的混合題型，也將以最低配分占比出題，待學生適應後再逐年提升。

●暖身！試辦考試今年7月登場 試務、考題都比照正式學測

為讓考生適應新型學測，周兆民表示，大考中心將於今年7月29、30日將舉辦110學年學測試辦考試，考科包括學測各科，目前預計讓每生可選兩科，考試範圍是各科的部定必修課程，也就是學測範圍。預計有10萬名高二生參加，但不包括重考生，報名費由教育部補助。

周兆民說，試辦考試第一天考自然、國文綜合能力測驗、國文寫作和數Ａ，第二天考社會、英文和數Ｂ。試辦考試比照學測規模，由多所大學擔任考區負責單位，考題命題人員也會入闈。

不過，試辦考試安排在兩天考完，要從上午8時開始考到傍晚近6時，大考中心擔憂偏遠學校考生交通路程遠，擬安排考生在原校應考。正式學測將規畫分成三天考完，安排考生赴他校應考。

111學年新型學測將上路，大考中心將於今年7月29、30日將舉辦110學年學測試辦考試。記者潘乃欣／攝影

一張表看懂學測新、舊制差異。製表／潘乃欣

111年大學入學考試新增兼具選擇和非選題的「混合題型」，大考中心公告卷卡合一答題卷樣張。圖／取自大考中心官網