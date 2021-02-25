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今年學測不好考 溪湖高中41人超過全國前標

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導
國立溪湖高中考生（左起）鄭士楷、王若竹、何婉綾的學測成績優秀。記者簡慧珍／攝影
國立溪湖高中考生（左起）鄭士楷、王若竹、何婉綾的學測成績優秀。記者簡慧珍／攝影

舊課綱最後一屆的大學學測成績揭曉，國立溪湖高中兩名考生鄭士楷、王若竹達到繁星醫科錄取標準，兩年多前國中教育會考30分的考生何婉綾大躍進，大學學測4科51分，立志攻讀財經學系，希望未來進入公部門服務。

鄭士楷和王若竹兩年多前國中教育會考，都以5A的優異成績升學溪湖高中。今天鄭士楷說，他的母親在明星高中任教，用辛苦通學的過來人經驗建議就近升學，不但節省通車時間，又能取得繁星推薦入學的優勢，因此他放棄被縣內學子視為第一志願的明星高中，留在溪湖求學。

王若竹的哥哥去年從溪湖高中畢業，考上交大電機系，鼓勵妹妹也讀溪湖高中。王若竹表示，溪高行政大樓四樓的「晚自習教室」類似K書中心，個人座位，一天一位老師輪值，學生複習課業3小時，可自己讀書或和同學低聲討論，這樣的學習環境幫助她很大。

何婉綾兩年多前國中教育會考1A4B升學溪湖高中，今天坦言進高中之前的志向不明，溪湖高中教師指導，幫助她的人生規畫輪廓逐漸明朗，將申請大學商管群。她說，過去兩年多，讀書時都在腦子裡建構每科知識的架構，把新吸收的知識加進來，在腦海裡複習，求學過程當然艱苦，但用心研讀必有收穫。

王若竹規畫申請醫藥學群，期待日後研發新藥治療人類疾病，就像現在生技公司競相研究藥物治療COVIN-19，一旦成功就能造福人類。鄭士楷許一個成為斜槓青年的心願，日後申請醫科，一面學醫，一面學寫作和音樂創作，在治療病人生理疾病的同時，用文學和音樂創作療育病人的心靈。

溪湖高中學測成績優異的考生都收到紅包，喜上眉梢。校長楊豪森說，溪湖高中應屆畢業生有9人經由特殊選才的管道錄取大學，大學學測又有好成績，社會組4科總級分達全國前標的有27人，自然組則有14人，他感謝全體教學團隊全力付出，展現社區型高中的辦學成果，讓學生「好好讀，有前途」。

國立溪湖高中41名考生大學學測總級分超越全國前標。圖／溪湖高中提供
國立溪湖高中41名考生大學學測總級分超越全國前標。圖／溪湖高中提供

國中教育會考 學測 升學

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