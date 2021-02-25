新興高中學測傳佳績 9人4科56級分以上、1人5科74級分

大學學測昨天開放查詢成績，桃園市私立新興高中學測再傳佳績，有1位學生4科60級分、9位學生4科56級分以上，另外還有1名學生5科74級分。

新興高中表示，110學年度以4科考取60滿級分佳績的學生魏宜瑄，畢業於新興國中部，3年前以5A++成績選擇直升新興高中菁英班，她非常感謝總校長魏宏恩提供優質的學習環境，讓她在新興國中部及高中部都能好好學習、成長。

魏宜瑄說，新興的老師用在教學上都很用心，熱心指導學生，同學間也常常良性競爭，互相鼓舞激勵，父母都是醫師，看到這次新冠肺炎疫情肆虐，她決定以醫學系為目標，希望日後能行醫助人。

新興高中指出，新興是桃園市最早整合高中、國中及國小一貫學制的學校，落實十二年一貫教育精神的優質學園，全方位完整規畫，並充分銜接各學制每階段學習，會持續提供給學生良好的學習環境。