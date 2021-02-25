快訊

確診次日再驗…全數核酸皆為陰性 陳時中直呼：真的很怪

新冠境外大增5例！皆菲律賓女移工 3次採檢才確診

聽新聞
test
0:00 / 0:00

新興高中學測傳佳績 9人4科56級分以上、1人5科74級分

聯合報 / 記者陳夢茹／桃園即時報導
大學學測昨天開放查詢成績，桃園市私立新興高中學測再傳佳績，有1位學生4科60級分、9位56級分以上，另外還有1名學生5科74級分，總校長魏宏恩與4科56級分以上的9位同學合影留念。圖／新興高中提供
大學學測昨天開放查詢成績，桃園市私立新興高中學測再傳佳績，有1位學生4科60級分、9位56級分以上，另外還有1名學生5科74級分，總校長魏宏恩與4科56級分以上的9位同學合影留念。圖／新興高中提供

大學學測昨天開放查詢成績，桃園市私立新興高中學測再傳佳績，有1位學生4科60級分、9位學生4科56級分以上，另外還有1名學生5科74級分。

新興高中表示，110學年度以4科考取60滿級分佳績的學生魏宜瑄，畢業於新興國中部，3年前以5A++成績選擇直升新興高中菁英班，她非常感謝總校長魏宏恩提供優質的學習環境，讓她在新興國中部及高中部都能好好學習、成長。

魏宜瑄說，新興的老師用在教學上都很用心，熱心指導學生，同學間也常常良性競爭，互相鼓舞激勵，父母都是醫師，看到這次新冠肺炎疫情肆虐，她決定以醫學系為目標，希望日後能行醫助人。

新興高中指出，新興是桃園市最早整合高中、國中及國小一貫學制的學校，落實十二年一貫教育精神的優質學園，全方位完整規畫，並充分銜接各學制每階段學習，會持續提供給學生良好的學習環境。

學測 新冠肺炎 菁英

延伸閱讀

明道中學學測6個60滿級分 40學生可申請醫學系

學測54級分只求上台大 網友分析4科系疾呼：拜託不要隨便選

學測忽難忽易 明年怎麼考？

學測放榜 復旦高中傅渝翔75滿級分

相關新聞

新興高中學測傳佳績 9人4科56級分以上、1人5科74級分

大學學測昨天開放查詢成績，桃園市私立新興高中學測再傳佳績，有1位學生4科60級分、9位學生4科56級分以上，另外還有1名...

大學甄選教戰／APCS檢測 台大資工首度參採

大學甄選會去年底公告一一○學年繁星推薦和個人申請簡章，卅八個資訊相關科系在個人申請管道設專門組別採計大學程式設計先修檢測...

111年學測各科都考非選 國文考試時間延長10分鐘

111學年起學測有四大變革，第一是調整考科，目前的數學科將改為數Ａ、數Ｂ兩科，加上原有的國文、國文寫作、英文、自然、社會...

今年指考延後至7月3到5日 試務調整一次看

教育部今天宣布中小學延後四天開學，並延後放暑假，大學指考也跟著延期到7月3至5日。大考中心今天公告試務日程調整，報名日期...

最逼真的模考！新型學測試辦考7月登場 各題型配分出爐

111學年起學測有四大變革，第一是調整考科，目前的數學科將改為數Ａ、數Ｂ兩科，加上原有的國文、國文寫作、英文、自然、社會...

指考改7月3日至5日 大考中心：報名和成績公布時程不變

教育部日前宣布，110學年度指考延至7月3日至5日舉行。大考中心今天表示，指考報名和成績公布的時程不變，開放查看試場時間...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。