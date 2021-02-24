新北高校學測70級分以上20人 這間學校佔超過一半

110學年度大學學科能力測驗成績今日放榜，新北巿公私立高中職五科成績70級分以上有20人，其中12人都在南山中學。拿下73級分的蘇子容，家鄉在台東，有感於偏區醫療資源不足，因此以醫學系為目標，希望能發揮自身力量，回饋鄉里。

南山中學今年學測五科70級分以上有12人，其中胡晉嘉、蘇子容、黃振恩、吳宗諭以73級分並列全校最高；另選考四科59級分有胡晉嘉、陳冠瑄、吳居翰、蘇子容、蘇揚迪、黃振恩、吳宗諭、徐有銓等8人，56級分以上25人，單科滿級分90人，成績亮眼。

南山中學指出，蘇子容是全校唯一59級分的女生，時時關心台東家鄉爺爺、奶奶的健康，尤其生病只能往花蓮送的艱難，令她決定以醫學系為目標。蘇子容在校曾擔任攝影社長，並得到校外攝影比賽第一名，同時也是TED社長，並主辦學校第二、三屆TED活動、也參與中研院生命科學人才培訓及大學醫學營。

家住三峽的吳居翰，每天通車到中和，擔任熱舞社長，同時擔任緬甸曼德勒海外志工團長及TED社公關，也參加南京、上海模聯活動；蘇揚迪、徐有銓、吳宗諭都是學校服務性極高的示範區隊成員，蘇揚迪還獲得新北市環境知識競賽第二名；黃振恩參與模擬聯合國社，並創立科學實驗社；陳冠瑄及胡晉嘉則分別參加大學電機營、領培營及醫學營。

南山中學校長蔡銘城表示，學校除了重視升學成績，也十分鼓勵孩子們多元的學習及增廣，因此建構許多展現舞台；品德教育除了素養、態度，還要具備責任感和對社會的關懷，「成就每一個孩子，適性揚才、終身學習」，是學校努力的目標。