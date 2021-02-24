學測太難！宜蘭滿級分榜首羅高林紓宇一度想考指考

大學學測成績今天揭曉，宜蘭唯一的五科滿級分是羅東高中學生林紓宇，對於自己成為全縣榜首，他感到有些意外，因為這次的學測太難，考完當下覺得沒有考好，未來想要念醫科，穩定收入，也可以幫助病人。

林紓宇在學校模擬考成績都是名列前茅，這次學測考英文選擇題時錯了很多，覺得跟學校模擬考的表現有段落差，想要準備考指考；後來發現很多同學也覺得這次學測很難，沒想到今成績出來，他是全國唯一的五科滿級分。

這次林紓宇除了考國英數自四科，還加考社會科，主要是想多增加繁星計畫入學管道。他說，面對學測是一場長時間的讀書規畫，他不喜歡熬夜，平常9點半就上床睡覺，早上5點多起床念書，空氣好精神好；平常的紓壓方式是看武俠小說，思緒進入書中情節，自然忘掉念書的壓力。

羅東高中表示，今年學測各科試題是近幾年最難的，該校學生仍表現亮眼，全校報考474人，五科全考達70級分以上有5人，60至69級分33人；考國英數社四科成績滿級分60級分1人，59級分1人、57級分2人，50~59級分以上36人；考國英數自四科成績滿級分60級分1人，59級分2人、58級分3人，50~59級分以上45人。

另外該校有5人依特殊選才及獨立招生，分別考上國立清華大學清華學院學士班2人、國立台南藝術大學應用音樂系1人、國立宜蘭大學資訊工程學系1人及英國皇家音樂學院1人。