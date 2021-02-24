不被罕見疾病打敗 港明高中王銜醇學測考52級分

台南市港明高中三年級王銜醇，是全台唯一存活至今的龐貝氏症患者，在學測取得四科52級分的好成績。目標是希望能錄取心目中最優異的成功大學，對財經投資、遊戲設計與企業管理都有興趣，成功大學的經濟系、資工系及企業管理系，是他心目中的理想志願。

王銜醇曾經得過台南市總統教育獎，就讀港明高中國中部時也曾拿下台南市105學年度特殊教育學生才藝比賽獎項。三年前會考也獲得5A佳續直升高中部，不被罕見疾病打敗，三年來每天坐著輪椅，在教室後面認真聽課，無法補習、一切全憑自學，甚至在別人可以讀書的時間，他還必須進行許多復健以維持自己的生命與身體機能。

王銜醇因為手無力，對一般人來說再容易不過的寫字動作，他也格外辛苦，但他仍堅持不放棄，一筆一畫寫下工整的字跡，學測再度考取高成績，寫下屬於自己生命成長的故事。

王銜醇出生6月就罹患罕見疾病「龐貝氏症」，這種「嬰兒型」發病的罕見疾病，在全球的醫學紀錄裡，應該都活不過2歲，他從6個月大起，就接受中研院院士陳垣崇發明的新藥試驗，父母每2周得帶他從台南北上台大求診，才得以延續生命，同組8名試驗的病人之中，銜醇是存活最久的患者。