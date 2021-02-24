聽新聞
test
0:00 / 0:00
南崁高中學測榜首生想上台大 新住民低收生苦讀成榜眼
今年度大學學測今天放榜，桃園市立南崁高中學生鄧琳以5科67級分成績，拿下該校榜首，新住民低收戶學生謝今崗以5科64級分成績全校第2，鄧琳3年來校排1%成績優異，她希望循繁星升學管道，推薦到心目中第一志願的台大藥學系，謝今崗希望未來規畫選擇從醫之路。
市立南崁高中今天下午表示，鄧琳3年前以國中會考5A成績，選擇該校語專班就讀，3年來自己依照學校課程進度自主學習、放學後仍在學校K書，沒有補習，成績名列前茅，學測考出5科67級分佳績。鄧琳希望以校排1%優勢，循繁星管道爭取進台大藥學系。
謝今崗來自新住民家庭，他母親為越南人，他父親10年前去世後，為低收戶列冊家庭，今年考出5科64級分佳績，他說，他母親沒有學歷、不會讀寫中文，在台灣找工作不易，加上身體不佳，他求學之路謹記「唯有好好讀書才有機會翻轉未來」，未來規畫從醫之路。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言