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南崁高中學測榜首生想上台大 新住民低收生苦讀成榜眼

聯合報 / 記者曾增勳／桃園即時報導
大學學測放榜，桃園市立南崁高中新住民、低收戶學生謝今崗（見圖）艱苦奮發考出5科64級分、全校第2佳績，他希望從醫之路報答母親。圖／南崁高中提供
大學學測放榜，桃園市立南崁高中新住民、低收戶學生謝今崗（見圖）艱苦奮發考出5科64級分、全校第2佳績，他希望從醫之路報答母親。圖／南崁高中提供

今年度大學學測今天放榜，桃園市立南崁高中學生鄧琳以5科67級分成績，拿下該校榜首，新住民低收戶學生謝今崗以5科64級分成績全校第2，鄧琳3年來校排1%成績優異，她希望循繁星升學管道，推薦到心目中第一志願的台大藥學系，謝今崗希望未來規畫選擇從醫之路。

市立南崁高中今天下午表示，鄧琳3年前以國中會考5A成績，選擇該校語專班就讀，3年來自己依照學校課程進度自主學習、放學後仍在學校K書，沒有補習，成績名列前茅，學測考出5科67級分佳績。鄧琳希望以校排1%優勢，循繁星管道爭取進台大藥學系。

謝今崗來自新住民家庭，他母親為越南人，他父親10年前去世後，為低收戶列冊家庭，今年考出5科64級分佳績，他說，他母親沒有學歷、不會讀寫中文，在台灣找工作不易，加上身體不佳，他求學之路謹記「唯有好好讀書才有機會翻轉未來」，未來規畫從醫之路。

大學學測放榜，桃園市立南崁高中學生鄧琳（見圖）以5科67級分成績獲該校榜首，3年未補過習、靠自己苦讀考出佳績，心目中想上台大藥學系。圖／南崁高中提供
大學學測放榜，桃園市立南崁高中學生鄧琳（見圖）以5科67級分成績獲該校榜首，3年未補過習、靠自己苦讀考出佳績，心目中想上台大藥學系。圖／南崁高中提供

110學測 學測 台大 新住民

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