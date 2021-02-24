南崁高中學測榜首生想上台大 新住民低收生苦讀成榜眼

今年度大學學測今天放榜，桃園市立南崁高中學生鄧琳以5科67級分成績，拿下該校榜首，新住民低收戶學生謝今崗以5科64級分成績全校第2，鄧琳3年來校排1%成績優異，她希望循繁星升學管道，推薦到心目中第一志願的台大藥學系，謝今崗希望未來規畫選擇從醫之路。

市立南崁高中今天下午表示，鄧琳3年前以國中會考5A成績，選擇該校語專班就讀，3年來自己依照學校課程進度自主學習、放學後仍在學校K書，沒有補習，成績名列前茅，學測考出5科67級分佳績。鄧琳希望以校排1%優勢，循繁星管道爭取進台大藥學系。