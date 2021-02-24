最逼真的模考！新型學測試辦考7月登場 各題型配分出爐

111學年起學測有四大變革，第一是調整考科，目前的數學科將改為數Ａ、數Ｂ兩科，加上原有的國文、國文寫作、英文、自然、社會，總科目增為六科七節次；試題題型新增雜揉選擇題與非選題的「混合題」，包括文字簡答、作圖等多種作答要求；國文科也因新增混合題，考試由90分鐘改為100分鐘；學測為此改採「卷卡合一」，也就是題目卷與答案卡將合而為一。

周兆民表示，為讓考生適應新型學測，今年7月29、30日將舉辦110學年學測試辦考試，也是針對108課綱首屆舉辦的第二次試辦考試。今年7月考科包括學測各科，目前預計讓每生可選兩科，考試範圍是各科的部定必修課程，也就是學測範圍。預計有10萬名高二生參加，但不包括重考生，報名費由教育部補助。

不過，大考中心主任周兆民今天表示，大考中心了解師生更盼「自由選考」，「套一句簡單的術語，就是吃到飽」，不受限於只能考兩科，因此大考中心會朝此方向評估可能性。外界詢問「吃到飽」是否要收費，周兆民只說，讓考生選考各科，經費確實相當龐大，還需進一步研議。

周兆民表示，試辦考試包括學測各科，第一天考社會、國文綜合能力測驗、國文寫作和數Ｂ，第二天考自然、英文和數Ａ。試辦考試是「玩真的」，一切比照學測規模，由多所大學擔任考區負責單位，考題命題人員也會入闈。不過考科安排在兩天考完，要從上午8時開始考到晚上6時，擔憂偏遠學校考生交通路程遠，擬安排考生在原校應考。

周兆民說，這次試辦考是「最逼真的模擬考」，無論題型、配分，都將與111學年正式的學測相似。111學年學測除既有的選擇題、選填題等，還增加雜揉選擇題與非選題的「混合題型」。大考中心今天公告各科混合與非選題配分比例，國文占20％到28％；英文未訂定比例，約5%；數學為15％到20％；社會以20％到30％為原則，其中非選題包括填充、問答、繪圖、製表等題目；自然科非選占20％到30％。