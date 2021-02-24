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學測／各科5標出爐 數學頂標僅11級分創4年新低

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導
110學年學測各科五標。圖／取自大考中心官方網站
110學年學測各科五標。圖／取自大考中心官方網站

大考中心今天上午開放查詢學測成績，並公告各科五標，其中數學科頂標僅11級分，是近四年新低；底標僅3級分。國文科則擺脫近年頂標和前標都為13級分的魔咒，今年頂標維持13級分，前標下滑為12級分。英文科難度也增加，頂標由去年的14級分，下滑為13級分。

大學學測今天天上午9時開放查詢成績，網址如下：https://ap.ceec.edu.tw/examinfo/SysOpen.aspx?examid=110SAT。大考中心表示，有申請手機簡訊服務者，大考中心將傳送簡訊告知個人成績。考生也可上官網或撥打電話（02）2364-3677查詢。實體成績單則於25日寄發。

考生若要申請複查成績，大考中心表示，2月25日到3月2日開放申請，考生可查閱成績通知單上的複查申請密碼，或到官網查詢密碼後，在複查系統登錄相關資料。複查結果通知書將於3月8日寄發。今天也將陸續公告各科五標、原始分數與級分對照表、2到4科不同科目組合級分人數百分比累計表等。

學測 英文科

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