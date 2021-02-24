選填志願抄捷徑 暨大提供免費模擬面試、授秘訣

大學學測今寄發成績單，為協助考生選填志願，國立暨南國際大學將在27日（六）於櫻花林辦理「2021校系博覽會暨模擬面試」活動，想了解選填志願及面試訣竅，並進行模擬面試的考生可在25日前上網（https://reurl.cc/3NOaaV）報名。

暨大指出，面對108新課綱和將上路的111考招新制，學子和家長難免不安，該校日前因此串連中、彰、投、雲等4縣市共12所高中成立「12+1櫻花聯盟」，將與高中教師群合力協助盟內近2萬名學生從升學、教學及課程等多面向備戰。

而為因應學測成績單寄發，協助考生選填志願，暨大特別於本周六（27日）在該校櫻花林辦理「2021校系博覽會暨模擬面試活動」活動，內容涵蓋「校系博覽會」、「專題講座」與「模擬面試」三大部分，並邀請許多校內外專家為考生服務。

暨大表示，校系博覽會將由暨大各系所代表於櫻花林駐點，為考生和家長進行系所介紹及應試說明；另在人文學院國際會議廳舉辦升學專題講座，邀請升學專家為考生解說個人申請選填志願與面試訣竅，以及2021學測落點分析等相關資訊。

模擬面試則安排在27日當天下午，由暨大各學系師長親自面試，每位學生面試時間為10分鐘，學生可於活動當天準備書審資料交給老師審閱，老師面試後會針對學生提供的書審資料，以及面試應答方式給予改善建議。