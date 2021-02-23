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159系只在「黃金周六」辦甄試 招聯會：撞期可協調時間

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導
今年有69校共2181系參加個人申請選才，「黃金周六」落在4月17日，有159個系組只在這一天辦理甄試。本報資料照片
今年有69校共2181系參加個人申請選才，「黃金周六」落在4月17日，有159個系組只在這一天辦理甄試。本報資料照片

110學年大學個人申請將開跑，大學招聯會表示，今年有69校共2181系參加個人申請選才，「黃金周六」落在4月17日，有159個系組只在這一天辦理甄試。但系組至少會規畫上下午場、兩個以上時段以方便考生應考；所以學生通過一階篩選後，若有撞期問題，可和學系聯繫協調調整的可能性。

另因應新冠肺炎，招聯會執行秘書戴念華提醒，人在境外的考生，選填志願時就要規畫入境隔離檢疫時程，提早搭機返國，不要等到一階篩選結果公布再搭機回國。他呼籲所有考生在二階甄試之前，盡量減少出入人多擁擠的公共場所，外出記得正確戴口罩，與他人交談時應保持適當距離，做好自我衛生管理，維持良好的健康。

大學學測明天開放查詢成績，戴念華表示，大學校系盼從甄試過程中，希望看到學生的多元表現，了解學生是否適合就讀該校系。招聯會希望學生能依照志趣來選填志願，不以分數落點主導選擇校系，並可善用大考中心公布的「2至4科不同科目組合級分人數百分比累計表」，透過老師輔導，評估自己的興趣、能力、性向來選填志願。

招聯會統計，110學年度，個人申請最多使用3科學測考科有900個校系，使用國英數自4科的組合有408個校系。對照於繁星推薦也是使用3科學測考科有786個校系，最多科目組合的也是國英數自。

有關外界擔心的超篩問題，大學招聯會表示，第一階段如果有同級分超額篩選情形，除了以「採計科目級分總和」再篩一次外，去年新增使用「分科篩選」及「增加參採科目」，已經有效減少超篩。

填志願 學測 新冠肺炎 大學個人申請

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