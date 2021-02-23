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學測明天才放榜 花蓮高中已7人錄取台清交

聯合報 / 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮高中在學測放榜前，已有7名學生錄取台清交。左起為吳庭安、李晨令、羅章祥、校長楊鵬耀、姚博宸、李逸寬、陳柏熏、吳柏慶。圖／校方提供
花蓮高中在學測放榜前，已有7名學生錄取台清交。左起為吳庭安、李晨令、羅章祥、校長楊鵬耀、姚博宸、李逸寬、陳柏熏、吳柏慶。圖／校方提供

大學學測明天才要放榜，但花蓮高中已有7名優秀學生，透過國際奧林匹亞競賽推薦、希望入學、特殊選才等管道錄取國內頂尖大學，其中5人是準台大新鮮人，另清大、交大各1人。

7人中，李逸寬、姚博宸、吳柏慶與李晨令，都是透過奧林匹亞競賽推薦上台大，李逸寬錄取台大物理系、姚博宸與吳柏慶都是大氣科學系，李章令生命科學系；出身農家的羅章祥藉希望入學管道錄取台大農業化學系。陳柏勳特殊選才錄取清大理工類不分學系，吳庭安也是特殊選才，錄取交通大學資訊工程學系。

花蓮高中教務主任李運生表示， 國際奧林匹亞競賽是全國數理資訊學科難度最高、競爭最激烈的競賽，花中很難得有4名學生榮獲國手或選訓營的優秀選手，並保送上台大。這4名學生捨棄熱門的工程類科學系，而是選擇自己喜歡的物理、大氣科學、生命科學等學系。

像是李逸寬熱愛物理，以成為物理學家為目標，還在校內成立讀書會，將自己的學習心得分享給花中、花女的學弟妹；姚博宸從小愛飛機，還曾到桃園、香港國際機場觀察與紀錄飛機起降，並將對飛機的熱愛，延伸到大氣科學上，和吳柏慶一起沉浸在地球科學領域，兩人同時錄取台大大氣科學，另一位李晨令對於生物也有著濃厚的興趣。

羅章祥就讀普通班，出身務農家庭，高中都沒有補習，學習態度非常認真，也相當積極，學業成績一直保持在全校前2%，透過希望入學考上台大，希望學習農業化學相關知識，為家裡的農事盡一分心力。

陳柏熏高中參加多項數理競賽與科學展覽，成績都很優異，因為還沒想好要選讀哪個學系，先進入清大理工類不分學系學習；錄取交大資工系的吳庭安，未來希望成為程式設計工程師。

校長楊鵬耀說，學測還沒放榜，就有7名學生透過不同管道錄取頂尖大學，也代表花中學生的學習潛力與資質，不會比都會地區的學生遜色。

台大 清大

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