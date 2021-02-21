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迎戰111考招新制 暨大攜手12高校組「櫻花聯盟」

聯合報 / 記者賴香珊／南投即時報導
為因應迎戰111考招新制，國立暨南國際大學攜手12所高中成立「12+1櫻花聯盟」。圖／暨大提供
為因應迎戰111考招新制，國立暨南國際大學攜手12所高中成立「12+1櫻花聯盟」。圖／暨大提供

為協助中部地區高中迎戰111考招新制和108新課綱，國立暨南國際大學串連中、彰、投、雲等4縣市12所高中成立「櫻花聯盟」，將與高中教師群合力協助聯盟內近2萬名學生從升學、教學及課程等多面向備戰，讓學子、家長更安心。

暨大指出，111考招新制明年上路，最大改變是大學採計比重達5成的「學生學習歷程檔案」，內容涵蓋基本資料、修課紀錄、課程學習成果和多元表現4大項目，課程學習成果和多元表現更由學生自行挑選上傳，凸顯個人特質的重要角色。

而新制上路，學子及家長難免不安，暨大除將協助已簽署合作協議的台中女中、文華高中、興大附中、中興高中、溪湖高中、東山高中、忠明高中、暨大附中等8校備戰，今年再拉進惠文高中、虎尾高中、中科實中、台中二中4校給予協助。

暨大校長武東星說，暨大是賞櫻勝地，今年在春櫻盛放之際與中、彰、投、雲等4縣市12所高中成共同成立「12+1櫻花聯盟」，由暨大助攻聯盟12所高中師生迎戰考招新制，近2萬名學子受惠，在升學之路將有更多師長助一臂之力。

暨大師資團隊將從「課程面」、「教學面」及「升學面」和高中共同協助學生準備「學習歷程檔案」，升學面將協助學生了解課程學習成果、多元表現分類，並瞄準大學教師所好，有方法、有步驟、有目標，且事半功倍的準備「學習歷程檔案」。

針對課程、教學面向，暨大教學發展中心則表示，將針對學生需求將進入高中新設「微型課程」，且參與聯盟高中教師課程發展委員會進行課程討論；另將以研究會、發展社群等培力協助高中端教師，讓高中教師有依靠不孤單，師生都受益。

為因應迎戰111考招新制，國立暨南國際大學攜手12所高中成立「12+1櫻花聯盟」。圖／暨大提供
為因應迎戰111考招新制，國立暨南國際大學攜手12所高中成立「12+1櫻花聯盟」。圖／暨大提供
為因應迎戰111考招新制，國立暨南國際大學攜手12所高中成立「12+1櫻花聯盟」。圖／暨大提供
為因應迎戰111考招新制，國立暨南國際大學攜手12所高中成立「12+1櫻花聯盟」。圖／暨大提供

升學 櫻花 賞櫻

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