帶佛經、東張西望和塗鴉 今年學測爭議違規一次看

大學學測1月落幕，本月24日將公布學測成績，大考中心考試委員會今天召開會議，審議今年大學學測違規情況，包含有考生在非選擇題答案卷上作畫，甚至寫下不堪入目的字眼，另有考生帶佛經、窺視、也有考生疑未攜帶有效證件，事後發現證件就在身邊等案，均遭大考中心扣分或考量情節輕重，依過往判例不予處分。

今年學測報考人數共有12萬8600人，較去年13萬3438人減少4838人，報考人數史上新低，而試場違規則有765人，較去年668件增加97件，其中沒有攜帶有效證件有451件，占總違規案件近6成，較去年391件增加60件，仍是今年違規最大宗行為，其次則是考生在應試時，手機未完全關機，以及考生隨身攜帶行動電話、不可攜帶入座物品、或將其放置於抽屜、桌椅或座位。

今年仍有學生在非選擇題答案卷上作畫，大考中心閱卷組提報25件違規案件，包含4件在卷卡顯示自己身分，另有21件作答任何與答案無關的文字符號。其中一名考生在英文科非選上以中文寫上「英文不會寫，英文寫作文太難我中文都寫不過2級，可以畫圖嗎？」，並在作答卷上作畫，該案遭大考中心決議扣1級分。

另有發生窺視情形，學測考自然科時，一名考生明知不要眼神飄移，但考生仍繼續左右張望、窺視他人答案，考試結束後，監試人員請考生留下，其餘考生已離開，監試人員問「是否知道（被）留下的原因？」該名考生則坦承「我偷看其他人答案」，現場監視人員也告知考生將提報違規，如有異議可以向大考中心申訴，經考區建議及考服處建議將扣該節全部成績，也就是0級分。

另有一名考生應試時相互交談，未經監試人員同意自行微側向後座同學迅速拿取黑色原子筆書寫，後座同學未察覺該生要借用，過程中沒有交談。考區建議扣減1級分，考生服務處則考量考生無窺視動作，過去英聽也有類似判例，考委會今決議不予處分。

也有考生疑未攜帶有效證件，事後卻發現證件就在身邊。周兆民說，考生未攜帶有效證件正常會被扣一級分，但有一名考生發現身分證在筆袋，筆袋則置於臨時置物區的背包中，考生有告知監試人員，大考中心考服處考量證件都在考場中，另有考生未攜帶應試有效證件正本，但該節考試鈴響後，才發現身分證掉在座位下方，過往也有相同判例，大考中心決議兩案皆不予扣分。

另在社會科考試鈴響後，甲考生將手機放在臨時置物區的乙考生背包中，但甲考生手機未關機，且發出震動聲響，監試人員將包包及手機送達試務辦公室，事後查證是因甲考生沒有帶包包，所以才把手機放到乙生包包中，大考中心決議扣減手機所有人（甲考生）該科三級分，包包所有人（乙考生）則不予處分。

還有一名考生應考國文科選擇題時，左手持觀世音普門品2本，經監試人員發現後請考生交出，並確認違規事實。周兆民表示，今年試場規則第8條第3項，新增「其他不可攜帶入座物品」，建議扣減該節成績2級分，該案也經考委會無異議通過。

一名考生在自然科規定答案卷、答案卡及試題本外的橡皮擦抄錄答案，經制止後停止，但監試人員未要求交出或抹除，便讓考生攜帶抄錄答案的橡皮擦離場，大考中心決議比照101學測判例，扣減該節一級分。